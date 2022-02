SEKLA VENE, NALIVALA SE ALKOHOLOM, LICE UPROPASTILA? Nina je bila lepa kao LUTKA, a život je nije MAZIO! O njoj kruže JEZIVE priče

Poznata Hrvatica Nina Morić (45) mlada je ušla u svet manekenstva, a ubrzo nakon što je osetila prve uspehe na koži, podvrgla se nizu estetskih intervencija.

Nina je 1996. godine učestvovala na takmičenju Elite Look of the Year i osvojila drugo mesto, a nakon toga je počela da radi za prestižne modne kuće u Milanu. 1998. godine, na istom takmičenju je osvojila prvo mesto, a ubrzo nakon toga, tačnije sa 18 godina je počela da "radi" na svom izgledu.

Odrasla sa dve sestre sa kojima nije bliska. Izjavila je da ju je otac Mirko fizički i seksualno zlostavljao. Tvrdila je da je sa 12 godina počela da se samopovređuje kriveći sebe za ono što joj se dogodilo. Ninin otac je ovo negirao i rekao je da će pravdu potražiti na sudu. Nakon srednje škole, upisala je pravni fakultet, ali je odlučila da se bavi manekenstvom. Otišla je iz Hrvatske čim joj se ukazala prilika, piše Biografija.org. 2001. godine se udala za fotografa Fabricija Koronu koji je poznat kao "kralj paparaca". 8. avgusta 2012. godine par je dobio sina koga su nazvali Karlos Marija.

foto: Profimedia

Fabricio je optužen da je ucenjivao mnoge poznate ličnosti među kojima su bivši portparol italijanske vlade Silvijo Sircano koga je slikao dok je razgovarao sa prostitutkom-transvestitom, Silvio Berluskoni, fudbaleri Frančesko Toti, David Trezege, Alberto Đilardino i mnogi drugi. Zbog toga je završio u pritvoru, a Nina je podnela zahtev za razvod braka. Posle razvoda koji se dogodio 2007. godine, Nini je pripalo 50 posto vlasništva u Koroninoj paparaco agenciji.

Nekoliko meseci kasnije par je snimljen na Sardiniji pa su mnogi pomislili da su lažirali razvod. Spekulisalo se da će se ponovo venčati, ali usledile su nasilne svađe među njima pa je i policija morala da reaguje. Nina je optužila Fabricija da ne plaća alimentaciju, a novac je zarađivala učešćem u rijalitijima. U žutoj štampi su se često pojavljivale njene slike iz noćnog provoda u kome je preterala sa alkoholom.

foto: Profimedia

Pričalo se da je 2009. godine pokušala da se ubije, ali Nina je rekla da je samo popila veliki broj tableta za spavanje. 2011. godine bosanski list Ekspres je objavio intervju sa manekenkom u kome se ona deklarisala kao nacionalista i prozvala Nikolinu Pišek i Severinu zato što se zabavljaju sa Srbima. Nina je rekla da su to novinari izmislili i izvinila se srpskom i italijanskom narodu, Nikolini i Severini. 2012. godine Nina je osumnjičena da je krijumčarila narkotike iz Južne Amerike u Italiju. Policija ju je ispitivala i nakon saslušanja je puštena na slobodu. 2013. godine, nakon dva meseca veze, tajno se udala za milanskog biznismena Masimilijana Dosija. Venčali su se u hramu Angkor Vat u Kambodži, a medeni mesec su proveli u Dubrovniku. Brak je trajao samo dva meseca.

Nakon prvog razvoda, Nina je bila u vezama koje su kratko trajale. Neki od njenih partnera su bili: hokejaš Martin Evans, DJ Marko Sireci, vozač autotrka Mateo Bobi... Spekulisalo se da je bila u vezi sa srpskim košarkašem Markom Jarićem i da je ona kriva za njegov razvod od brazilske manekenke Adrijane Lime.

foto: Profimedia

Nina i Marko su uslikani na košarkaškoj utakmici Italija - Hrvatska, ali nakon toga se nisu pojavljivali zajedno u javnosti. Nina je rekla da su ona i Marko samo prijatelji. 2014. godine je počela da se zabavlja sa jedanaest godina mlađim manekenom Luiđijem Marijom Favolosom. Nina i Luiđi su se verili i planiraju poslovnu saradnju. 2015. godine je objavljena vest da je presekla vene i da je preživela zahvaljujući tome što ju je majka našla na vreme. Takođe se pojavila informacija da sud u Milanu namerava da joj oduzme starateljstvo nad sinom i da ga privremeno dodeli starijem bratu njegog bivšeg supruga. Ninin dečko Luiđi je izjavio da je to uradila jer je bila žrtva manipulacije ljudi koji su hteli da joj uzmu novac. Manekenka je ovo negirala i rekla je da se zbog niskog pritiska onesvestila i udarila glavom.

Početkom 2017. godine, Nina se požalila da Fabricijeva verenica, Silvija Provedi, živi u stanu koji je ona kupila sa bivšim suprugom. Rekla je da taj stan pripada njihovom sinu i da Silvija iskoriščava to što je Karlos maloletan.

Poznata je po tome što je uradila veliki broj estetskih zahvata. Negirala je da je operisala nos, ali ugradila je silikone u grudi i usne i stavljala je hijaluronsku kiselinu u obraze. Mnogi smatraju da je na taj način uništila svoju prirodnu lepotu. Priznala je da je to radila zbog Fabricija koji joj je nabijao komplekse. Rešila je da prestane sa operacijama i botoksom jer ne želi da izgleda kao lutka. Na društvenim mrežama svakodnevno objavljuje provokativne slike, a mnogi joj zameraju da je na ivici anoreksije zbog koje je više puta bila u bolnici.

foto: Profimedia

Na vrhuncu popularnosti, Nina se preselila u Milano gde je postala voditeljka na televiziji RAI. Snimila je reklame za parfeme, satove i bila je zaštitno lice modnih kuća. Našla se na naslovnicama poznatih muških magazina i radila je za najveće svetske brendove. Dizajnirala je donji veš i imala je ambicije da se oproba u Holivudu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Biografija