GREBEM POD I DA MI KRV CURI NIZ RUKE DOK NE DOĐEM DO NEČEG: Pavlovićeva se naljutila pa otvoreno govorila o svom USPEHU NA ESTRADI

Kada se spomene uspeh na estradi, često se čuje i ime Milice Pavlović koja nikada nije krila da je godinama radila samo kako bi zaradila novac koji je ponovo ulagala u svoju karijeru.

Milica je snimila mnogo spotova i uvek je u svoju garderobu, izgled i spotove ulagala mnogo novca, a sada joj se to isplatilo.

Ipak, pevačica je ljuta jer su neki do uspeha došli prečicom. Ona je na premijeru pesme svog novog kolege Dušana Petrovića došla kako bi mu pružila podršku, a potom se osvrnula na trnovit put kojim je prošla:

- Dušana i mene je vezala jedna spona, a to je da smo odabrali teži put do uspeha. Veoma je naporno da gledaš kako neki ljudi dobijaju neke stvari lakšim putem i dobijaju neke stvari mnogo brže, a ti svoje zasluge moraš da temeljiš i da žrtvuješ dosta toga. Što ja kažem da grebem pod i da mi krv curi niz ruke dok dođem do nekih stvari. Ali ja ne bih ni mogla drugačije. Taj moj lavovski ponos mi ne bi dao drugačije - iskrena je Milica koja tvrdi da je više ne pogađa kada vidi da neko ima više pregleda na Jutjubu od nje, već činjenica da taj neko nema kvalitet:

- To više ne gledam. Na početku mi je bilo teško jer vidite da neke stvari radite troduplo i, neću reći bolje, nego drugačije. A neko to odradi onako, iz sebi znanog razloga, da li jer ne ume bolje. A onda brže dobija zasluge, pa se pitate:"Čekaj, gde je ovde pravda". Tu je mnogo više bola i patnje, ali je na kraju slađe - kaže Milica koja otkriva da je mnogo para uložila u akrijeru:

- O novcu neću da pričam, to kad bi pisala završila bih na psihijatriji- tvrdi Pavlovićeva koja sprema novi album i kako kaže spektakl:

