BOLNA ISPOVEST MAJKE I BAKE DEJANA DRAGOJEVIĆA: Dalila je veliko ZLO, Aleks može u Veternik, a ovakav je bio Deki pre ŽENIDBE!

Majka rijaliti učesnica Dejana Dragojevića Biljana otkrila je sve što joj leži na duši.

Biljana je iznela porodične detalje, priznala kakav je Dejan Dragojević bio pre braka sa Dalilom, pa da li misli da je na njega bačena crna magija.

"Pratim svaku noć, pa zaspim. Tako kako je Dejan, tako sam i ja", rekla je Biljana na samom početku u "Premijeri".

Biljana kaže da je Aleksandra Nikolić, Dejanova devojka, dobrodošla u njen dom.

"Negde me obradovalo, a negde i poljuljalo jer mislim da je suviše rano za neki odnos. Lep su par, ali je rano za sada. Ako ostanu zajedno, dobrodošli su oboje. Dobra je devojka, nije neka navalentna, rekla mu je da je uvek tu. Bitno je da je svega svestan i da se vrati kući", kaže Biljana i dodaje:

"Drago mi je da je pričao onako kako jeste. Ja sam dosta bila sa njim, tokom odrastanja, vrtića, škole. On je uvek bio poseban i vezan za mene."

Kada je videla Dejanovu ispovest o porodici, Bilja nije mogla da zadrži suze.

"Da, mnogo sam plakala, bilo mi je drago što je shvatio neke stvari i što mu je kliknulo da vidi kako jeste. On je pre Dalile živeo normalan život, prvu godinu srednje je ponavljao, ja nisam mogla sa tim da se pomirim da bi sledeće godine bio toliko dobar đak, pa su me pitali da li sam vaspitne mere primenjivala. Tata je bio isto popustljiv, kao i ja. Čula sam se sa Dejanovim ocem, on je užasno ljut, još ga više jede što je pričao sve lepo, kako ona njega voli", istakla je ona i priznala da veruje da mu je bačena magija:

"Mogu reći da sam počela da verujem u te vradžbine. On kao da je imao izbrisane stvari iz glave, nije mogao da se seti svoje sobe. Ljudi od 70 godina se sete kada su bili deca, a da on ne može. Ja počinjem da verujem da nešto postoji... Rekla bih mu da dođe da jede supu jer je mnogo voli, svi smo uzbuđeni, jedva čekamo kraj."

"Dejan je jako dobar, domaćin, vredan, ja nikad nisam drva cepala kad je on bio kući, a sad je sve na meni. Ja ću snajki da održim lekciju kako da se vlada, sa mnom može da se dogovori, mislim da će biti bolja od one. Dalila, to je zlo", rekla je Dejanova baka.

"Ono što je bilo za Novu godinu, ja ne znam kako sam to preživela. Mi smo seli u auto, otišli u Šimanovce, ali nismo mogli mnogo toga da uradimo. Lupali smo mu na kombi, David je vikao, pitao ga šta radi od sebe. Vratili smo se nazad, ja nisam mogla da spavam... Dani su prolazili, kao da je postajao svesniji, sada se vraća sve. Filip je pikavcem gađao nju, sve se namešta, brzo ju je stigla karma. Posle svega sumnjam da će Dejan da se vrati njoj", priznaje Dragojevićeva majka u "Premijera - Vikend Specijal".

