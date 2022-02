ŠOK ISPOVEST BILJANE DRAGOJEVIĆ Dalila je Dejana i ranije varala, Emina je UDARENA U GLAVU, pa spomenula VRADŽBINE i novu SNAJKU

Priča koja je definitivno obeležila petu sezonu rijaliti programa Zadruga definitivno je javna prevara Dalile, kao i razvod od Dejana Dragojevića koji je potom usledio.to cemo

Dok čitav Balkan bruji o tome šta se dešava u porodičnim domovima pomenutog para, a Dejanova mama Biljana isporičala je svoje najbolnije trenutke koje je doživela prateći ono što se Dejanu dešavalo od samog početka Zadruge 5.

foto: Printscreen

- Nikome se ne javljam na telefon, izbegavam da dajem bilo kakve izjave za medije. Trenutno mi je malo lakše i bolje se osećam - rekla je na samom početku razgovora i vratila se pet meseci unazad kada je počeo pakao za njenog sina Dejana, ali i za nju lično.

- Prvi meseci njihovog boravka u rijalitiju za mene su bili užasni, to je bilo nešto neverovatno. Svako ko je roditelj može samo da zamisli kroz kakav pakao smo prolazili, ali sad je došao sebi i nadam se da će tako i ostati do samog kraja. Najteže mi je bilo kada je skakao u bazen iu jezero, kada je slomio ruku... Ne znam kako bih definisala te njegove izlive emocija, kada se drao, plakao, sve mi je to bilo nepojmljivo - prisetila se Biljana sa suzama u očima, i dodala da je bila spremna da uđe u rijaliti kako bi spasla svog najmlađeg sina.

foto: Printscreen

- Više puta mi je prolazilo kroz glavu da ću ući da ga izučem, pogotovo što mi nismo bili u kontaktu poslednje tri i po godine - kaže ona i spominje svoj majčinski instinkt.

- Taj osećaj koji svaka majka ima ne može ništa da prevari. To što je Dalila pričala da od samog početka njihove veze nije bila prihvaćena nije tačno, mi smo se svi kod kuće trudili kada oni dolaze da bude sve u redu, međutim, ja sam kod nje svaki put osetila tu negativnu vibraciju, kao i manipulativnost, ja umem da osetim to i verovatno je ona bila svesna toga da ja to osećam i sve nas je odstranila iz njegovog života. Njoj je bilo lakše da manipuliše njegovim ocem s kim su jedino i bili u kontaktu - priča Dejanova majka i spominje priliku koju je dala njegovoj bivšoj ženi.

- Priliku je dobila da je bolje upoznam, a ona je htela nešto više od toga, ja samo ne znam šta, ali svakako da je uvek pravila i neke smicalice i nije htela da prihvati ništa dobro, a ni loše, jer ona je takva - kaže Biljana, i iskreno govori koliko joj je teško palo i i to što nije bila u kontaktu sa svojim sinom.

- Mnogo mi je bilo teško to što nismo bili u kontaktu Dejan i ja, dosta suza sam prolila i zahvalna sam bogu što nikada nisam otišla tamo gde je on živeo sa njom. Ja ne znam gde je ta kuća, moj bivši suprug je bio tamo, obilazio ih je i preko njega sam imala neke informacije o svom sinu. Čini mi se da ni on nije imao pravu sliku šta se tamo sve dešavalo - istakla je ona i otkrila zašto nije htela da im da plac u Veterniku koji su oni tražili.

foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Oni su se upoznali u rijalitiju, znali su se neka tri-četiri meseca, tajno su se venčali i sve se nekako brzo izdešavalo, i oni su sad očekivali da nešto što smo mi ceo život sticali damo tek tako. Predložila sam im da dođu kod mene u kući da bi videli kako im de, jer za tih nekoliko meseci koliko su oni bili zajedno nije bio realan život. Sad sam srećna što im nisam dala plac, zamislite šta bi se sada desilo da je to tako bilo. Njena mama koja je udarena u glavu verovatno bi došla tu da mi prkosi i verovatno bi se ja u svojoj rođenoj kući osećala kao tuđin. Unapred sam gledala na sve ove stvari koje se trenutno dešavaju iznala sam da ne treba to da radim - rekla je Biljana, pa pomenula vradžbine koje je navodno pakovala sinu i snaji.

NE BAVIM SE VRADŽBINAMA

- Pročitala sam negde da sam im ja zakopala nešto ispred kuće, ali kao što sam rekla, ja ne znam gde su oni živeli. Mi iz Vojvodine ne znamo šta oni tamo dole rade kada su takve stvari u pitanju, ja sam osoba koja ne veruje u sve to, ali dok sam gledala Dejanovo ponašanje, videla sam da se neke čudne stvari dešavaju, čak je njena majka Emina čvrsto tvrdila da će se oni pomiriti za Novu godinu, što se stvarnoi desilo, jer kako je rekla, ona radi na tome da se to desi i stvarno je to tako bilo - sa čuđenjem nam je ispričala Dragojevićeva i prokomentarisala priče da je Dejan promenio veru.

foto: Printscreen/Youtube

- Mislim da to nije istina. Postojali su neki snimci kako pere noge u lavabou i da su to navodno neki njihovi obredi, ali moje mišljenje je da to nema nikakve veze s tim - rekla je Biljana i osvrnula se na svoju bivšu snaju i situaciju u kojoj se našla sa Filipom Carem.

- Gledajući sa ženske strane kako Filip nju pljuje, bude mi žao, a kad se setim šta je ona Dejanu radila, onda mi to stvori neki bes i kažem da je karma kučka - zaključila je Biljana.

foto: Printscreen/Zadruga

Čula sam da je Dalila i ranije varala mog Dejana Biljana je naglasila da je imala i informacije da je Dalila i pre javne prevare varala Dejana, ali da te priče nisu proverene. - Do mene su stizale razne priče da je ona bila neverna Dejanu, međutim ja to ne mogu sa sigurnošću da kažem da je to tako jer ja za to nemam dokaza.

foto: Printscreen/Amidži Šou

Srećna sam što je u vezi sa Aleks Majka Dejana Dragojevićeva naglasila je da je zadovoljna njegovim trenutnim emotivnim emotivnim izborom i navija za njegovu vezu sa Aleksandrom Nikolić. - Slatki su mni kao par, a da li će opstati ili ne, to sad isključivo od njega zavisi jer ja se nikada nisam u njegov izbor devaojaka. Dobro mu je došla da su zajedno tamo. Vidim da je rekao da ima neke zajedničke teme sa Aleks.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

01:08 BLOKIRALA SAM DAVIDA! Ana Korać otkrila da ona i Dragojević nikad nisu bili jedno za drugo: Prsten je možda pojeo Stiker