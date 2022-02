SUBOTIĆKA POKAZALA G*ZU DAN POSLE PLASTIČNE OPERACIJE! Odradila se kod hirurga, pa poručila: Kad spadne otok biću RIBA NEVIĐENA

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić rešila je da ode na plastičnu operaciju zadnjice, a sada je pokazala kako izgleda prvi dan nakon intervencije.

Subotićka je morala da se ugoji, došla do 68 kilograma po savetu doktora, pa je odradila svoju g*zu kod hirurga. Ona je istakla da nije želela da ojača noge treningom, s toga je rešila da primeni drastičnu metodu.

foto: Printscreen/Instagram

Aleksandra je sada pozirala u trenerci i pokazala na Instagramu kako izgleda njena nova zadnjica.

"Pozdrav od mice prasice, ali kada spadne otok biću riba neviđena", napisala je Subotićeva.

foto: Printscreen/Instagram

"Kada sam se probudila iz anestezije to je bilo malo stresno. Sve me je bolelo, kukala sam, doktor me je držao za ruku i sestre. Radili smo brazilijsko podizanje guze. Videćemo kako će to da ispadne na kraju", rekla je Aleksandra na svom Jutjub kanalu pred intervenciju.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:07 Subotićka i Matorina bivša se ne razdvajaju: Izašle zajedno u provod a napali ih hejteri