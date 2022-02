MRZELA SAM SVE KOJI IMAJU OBE FUNKCIONALNE RUKE! Dea nikad otvorenije o paklu koji je prošla NAJVAŽNIJE MI JE BILO DA NE POLUDIM

Voditeljka i novinarka Dea Đurđević progovorila je o paklu kroz koji je prošla nakon nesreće u februaru 2019. godine.

- Neke vežbe koje mi je davao fizijatar ne može zdrav čovek da ponovi. Ja sam se šalila sa njim da je kalifornijski jutjuber koji hoće da me fascinira teškim vežbama. Svi su odlični, ali Milan je najbolji - priča Dea Đurđević u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Lepa voditeljka otvoreno je progovorila o tome šta i dalje ne može da uradi i šta je izluđuje.

- Nervira me što ne mogu samoj sebi da vežem rep, od toga poludim. Sada sam uspela da stavim šnalu, da pridržim nešto levom, ne mogu rajsfešlus da zakopčam. To su neke stvari koje me izluđuju, a najviše što ne mogu da udaram džak sa obe ruke. I puška. Preživela bih da ne mogu da vežem kosu, ali bi mi mnogo lakše bilo da mogu da bijem i pucam kao čovek - priča Dea Đurđević i dodaje:

- Udaram ja i sada džak, ali nije to isto. Dešavalo mi se da se iznenadim kad pogledam u ruku, jer nema tricepsa, sad sam se navikla. U početku mi je bilo neprijatno zbog drugih ljudi, a sada me baš briga. Moji ožiljci su moje ordenje i kome se ne sviđa, mene baš briga, ne mora da gleda. Shvatila sam da nije normalno da mi bude neprijatno zbog mojih ožiljaka, što bi se neko plašio nečije povrede - kaže Dea, koja priznaje da je prošla razne faze tokom svog oporavka.

foto: Kurir televizija

Osim što je fizički oporavak bio težak, mlada voditeljka prošla je i kroz razne psihičke faze.

- Prolazila sam fazu u bolnici da mrzim sve ljude koji imaju obe funkcionalne ruke. I dođe sestra koja treba da mi pomogne i ja joj se mrštim. I onda uhvatim sebe da shvatam da mi ona pomaže, a ja joj se mrštim. Onda sam zvala Zvezdanu tad da joj kažem da imam novi simptom i da je pitam da li krećem da ludim. Najvažnije mi je bilo da ne poludim, ono sve ću da preživim, samo ne to. Onda mi je ona objasnila da je sve to normalno i da vremenom prolazi. I to je normalno. Prosto ja nikoga nisam znala ko je imao tako tešku saobraćajnu nezgodu ili su ljudi krili da prolaze kroz takve stvari. I sebi nisam mogla da oprostim što baku nisam pozvala veče pre toga da joj poželim laku noć i ujutru me udario autobus. Ja imam sreću da sagledam iz ovog ugla, ima onih koji su poginuli i koji ne mogu - otvoreno priča hrabra Dea.

