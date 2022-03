SAD BESKUĆNIK, A NEKAD JE HARALA JUGOM: Svi misle da su joj s*ks, droga i rokenrol došli glave, a ona je doživela JEZIVU IZDAJU

Tanja Jovićević, koja je svima poznata kao članica benda "Oktobar 1984", čiji se hitovi pevaju i dan danas, našla se na ulici, bez krova nad glavom kad je izbačena iz rijaliti šou program "Zadruga 5".

Tanja je smeštena u jednom pansionu na Ibarskoj magistrali, koji joj plaća produkcija Zadruge, odnosno njen drug Željko Mitrović.

"Tu sam jer neman gde da idem. Zvao me je i Bane Dokić i ponudio mi smeštaj, ali meni ne treba smeštaj na noć ili dve, meni treba trajno stambeno rešenje. I sama ne znam ni gde ću ni šta ću, razumite me, nije mi lako", zabrinuto je rekla Tanja za Star.

Podsetimo, Tanja je u rijalitiju otkrila kroz koju porodičnu dramu je prošla i šta joj je značilo što joj je Željko Mitrović, njen prijatelj iz bivšeg benda pomogao.

- Doživela sam izdaju, doživela sam odbačenost, poniženje, uvrede potpuno nezasluženo, kad je zasluženo prihvatam. Deset godina ništa, apstinencija totalna. Tako je kako je, nije se pojavio onaj pravi. Ne znam da li će, ali ja stvrpljivo čekam - rekla je Tanja u svom profilu za "Zadrugu 5".

- Moja golgota kako je počela. Ja sam jedinica, a ta rodbina, uvek sam bila crna ovca, bez dokaza sam osuđivana i bila sam na točkovima dok je život išao pored mene. Moj otac je poklonio stan mojoj sestri od tetke, ali sam tada ostala bez doma, ne beskućnik, nego bez doma. Nisam imala ni pasoš, da bih putovala negde. On je bio jako bolestan, a razveli su se kad sam ja imala 13 godina, a sve su to krili od mene. Da sam mogla da uzmem neki deo toga, ne bih mogla. Nastavlja se život na točkovima, a ja sam više bila muško nego žensko, jer sam stalno radila. Stalno me je osuđivao što nije kod mene u bendu, ali prosto, mi smo kolege i nema šanse, prosto izbegavala sam to. Tri godine smo mi ćutali, mislim nije patetika, ali ja se vratim sa turneje i zateknem ćutanje, odbijanje svega. Meni majka umire na rukama, eksplodiralo joj je srce. Da mi je neko dao bilo kakav savet, nemoj tim putem, nego meni niko nije ništa rekao. Kad je mama umrla, jedne zime, bila sam očajna i ostala sam sama. Rodbina se razbežala, kao da sam neki čudak. Desila se neka misterija u njihovim glavama, oni kažu, se*s, droga i rokenrol, a ja od toga ništa nisam konzumirala. Srećem jednu svoju poznanicu, oskudno obučenu sa troje dece, izašla je iz sigurne kuće. Kliknulo mi je, rekla sam joj da dođe da živi kod mene, deca su bila mala. Kad je došla u moj stan bila je totalno istraumirana. Preživela je pakao, a tada kreće moj privatni pakao. Stižu računi, ja u bendu, šaljem novac, ali se ništa ne dešava. Na kraju svega se ispostavi da je dug ogroman. Na kraju ne znam gde je novac završio, nije bilo ni novca ni jednog računa. Ona je sve vreme imala roditelje koji su je zval da dođe, a ona je meni rekla da ih nema. Advokatica me savetuje da prodam stan ispod cene na aukciji. Zahvalna sam joj, jer mi je pomogla kad su mi izvršitelji kucali na vrata. Smognem snage da nastavim dalje - pričala je Tanja.

- Bilo je to jedno nesretno ulaganje. Kad sam izašla iz Zadruge 1, htela sam da uložim u neki posao, da se odmaram. Bila je u pitanju neka tekstilna industrija, ali propao je novac i posao. Nikada nisam izgubila veru u ljude, jer je bio loš tajming. Nadam se da ću dobiti priliku u muzičkoj industriji. Meni ovo ništa nije strano.

Tanja je otkrila šta se desilo sa dečkom i kako je došlo do toga da je izgubila krov nad glavom.

- Ja sam imala još jednu polovinu stana koji nije bio proknjižen, pa pošto je on upao u neke dugove, odnosno zajedno smo, ja stvarno nisam znala šta se dešava. On je završio u zatvoru, ali ja, naravno, nikada nikog ne bih ostavila na cedilu. Ja nisam videla dinara od te neke njegove aktivnosti, ali okej, i to sam ispoštovala, išla sam u posete. Najgore je kada vam se rade stvari iza leđa, a vi nemate pojma. Videla sam i tu zatvorsku priču, ali mi je žaošto sam to videla - nastavila je Tanja.

Raspad Oktobra 1864. Haos rata devedeseih uticao je na raspad benda Oktobar 1864. Godinama sam izbegavala da tražim opravdanje u tome, ali to je činjenica. Imali smo najkravaviji rat zbog koga smo izgubili ljude, prijatelje, mesta gde smo odlazili zajedno, i tu zemlju, naš dom. Muzika je tada bila čin iskrenosti, ljubavi, slobode. Rat je prekinuo naše snove. Bili smo mladi ljudi, ali sam srećna što kada nastupam negde sada i izvedem neku EKV pesmu, mladi znaju sve reči i ima ih puno. Muzika je našla svoj put i pored svega. Nema prepraka za nju, postoje samo ljudi koji mogu da pokušaju da nametnu nešto radi svojih interesa. Što se tiče Oktobra mislim da nije uspeo da kaže sve. Uhvatio je zadnji voz Jugoslavije. Rat je uticao na to što smo se raspali. Uticao je na tu kreativnu stagnaciju. Lično moral i etika mi nisu dozvoljavali da se pevam dok moja zemlja i moj narod umire. Te rane nikad do kraja neće zarasti. foto: Zorana Jevtić

Poznanstvo sa Željkom Mitrovićem i ulazak u rijaliti - Ljudi zaboravljaju da je on jedan fantastičan basista. On u svojoj kancelariji redovno svira bas i sluša odličnu muziku. On je kao vrlo mlad čovek sebi zacrtao da hoće da bude to što je sad. Došao je pred nas i rekao ljudi ja hoću dalje od ovoga. A kad neko ostvari svoj san ja samo mogu da kažem svaka čast. Mene ne interesuje ništa drugo. U rijaliti je ušla u trenutku kada joj je život bio na raskrsnici, kada nije znala šta će. - U tom trenutku nisam imala posao, privatni život mi se raspao, bila sam u totalnom haosu, zazvonio je telefon i ja sam bez razmišljanja rekla da i ostala sam devet meseci. Otišla sam tamo jer sam na to gledala kao na izuzetnu poslovnu ponudu. Rijaliti shvatam onako kako to treba da bude: da kada osobe sa određenom biografijom pozovete u jedan televizijski šou oni reaguju na situaciju koja im se dogodi onako kako bi reagovali u privatnom životu. Tako sam se i ponašala. Kada me sretnu sad ljudi na ulici zahvaljuju mi se jer sam bila svoja i odbranila sam boje svoje muzike. Mislila sam da ću moći da promovišem malo više neku drugu stranu reke, ali dobro. Ako se pomoću tog rijalitija saznalo da sam i dalje tu, da radim, da stvaram, da pevam, meni je to dovoljno. To je sud javnosti i svako odgovara za svoje postupke. Meni nije padalo na pamet da pred tim sudom uradim nešto nepimereno. foto: Instagram

