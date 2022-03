MILICA TODOROVIĆ ZAVRŠILA NA INFUZIJI: Pevačica se odmah oglasila i to pesmom! Napravila ŠOU na Instagramu! (VIDEO)

Pevačica Milica Todorović podelila je sa svima da je završila na infuziji.

Milica je objavila snimak sa klinike gde je primila infuziju, pa je onda otkrila kako to podnosi. Pritom je pevačica iskoristila numeru Konstrakte sa "Pesme Evrovizije".

"Kako vi podnosite infuziju? Moja tajna je polivanje 'ladnom vodom dok primam infuziju", napisala je Milica koja je na snimku i zapevala.

Milica je nedavno otkrila kako se ponaša kada doživi neprijatnost na nastupu.

"Nekada prekinem nastup, nekad ga gađam tim istim predmetom. Možda, dva-tri puta mi se desilo. Mislim da me je jedan dečko gađao paklom cigara, onda ledom su me gađali i jednom me pogodila falaša viskija u koleno", prepričavala je Milica nedavno.

