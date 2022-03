JOVANA MISICA OBUKLA VENČANICU! Karićeva izabranica šokirala sve, spremna da izgovori SUDBONOSNO DA? (FOTO)

Bivša zadrugarka Jovana Ljubisavljević odlučila je da iznenadi sve svoje pratioce na Instagram profilu, te je objavila fotografije na kojima nosi venčanicu.

Nakon toga se pokrenula lavina komentara da vežba za gala svadbu sa Stefanom Karićem.

I dok Karić nema pojma da se Jovana sprema za ,,taj dan", ona uživa u svim čarima kao princeza.

Jovana i Stefan su već razgovarali o svadbi, a kako oboje imaju želju da se venčaju i postanu mladi roditelji, onda ne čudi što Osman sprema gala veselje!

„Jovana je bila iznenađena kada joj je Stefanova porodica predložila da počnu da se bave detaljima i organizacijom oko njenog venčanja sa Stefanom. Istina, njih dvoje su pre zadruge razgovarali i planirali svadbu, a sada je Osman došao na ideju da sve organizuju i da Stefan samo odabere odelo za venčanje kad izađe. Jovana se prvo nećkala, nije bila sigurna da li treba da se bavi time bez svog dečka, ali je posle nekoliko dana shvatila da bi njega to iznenadilo, a i on nije neko ko bi se mnogo mešao u te detalje, svakako bi sve prepustio Jovani. Već je počela da gleda venčanice i haljine, voleli bi da svadba bude glamurozna i velika,pa su se negde svi složili da ako se situacija sa koronom smiri da se to desi negde u avgustu sledeće godine. Ona već ima u glavi kako bi izgledala dekoracija, pa sada detaljno svi organizuju jedno po jedno, ali to čine u strogoj tajnosti da do Stefana ne bi ništa došlo”, priča izvor za Star blizak porodici Karić.

