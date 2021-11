STEFAN KARIĆ I NE ZNA DA SE ŽENI ČIM IZAĐE IZ ZADRUGE: Misica sve organizovala, Osman će da plati GALA VENČANJE

Stefan Karić i ne sanja da će čim izade iz rijalitija biti oženjen čovek. Naime, njegova devojka Jovana navodno je pristala da sa porodicom Karić organizuje venčanje i da Stefana iznenade kada napusti rijaliti.

Jovana i Stefan su već razgovarali o svadbi, a kako oboje imaju želju da se venčaju i postanu mladi roditelji, onda ne čudi što Osman sprema gala veselje!

„Jovana je bila iznenađena kada joj je Stefanova porodica predložila da počnu da se bave detaljima i organizacijom oko njenog venčanja sa Stefanom. Istina, njih dvoje su pre zadruge razgovarali i planirali svadbu, a sada je Osman došao na ideju da sve organizuju i da Stefan samo odabere odelo za venčanje kad izađe. Jovana se prvo nećkala, nije bila sigurna da li treba da se bavi time bez svog dečka, ali je posle nekoliko dana shvatila da bi njega to iznenadilo, a i on nije neko ko bi se mnogo mešao u te detalje, svakako bi sve prepustio Jovani. Već je počela da gleda venčanice i haljine, voleli bi da svadba bude glamurozna i velika,pa su se negde svi složili da ako se situacija sa koronom smiri da se to desi negde u avgustu sledeće godine. Ona već ima u glavi kako bi izgledala dekoracija, pa sada detaljno svi organizuju jedno po jedno, ali to čine u strogoj tajnosti da do Stefana ne bi ništa došlo”, priča izvor za Star blizak porodici Karić.

„Jovanu su svi prihvatili, ona uveliko živi kod Stefana Karići gledaju na nju kao na člana porodice. Već je cela familija naziva njegovom ženom, tako da će u avgustu samo zvanično postati gospođa Karić”, završava izvor.

foto: Printscreen

kurir.rs/star

Bonus video:

00:04 KARIĆ PLAČE ZA NJOM U RIJALITIJU, A ONA IZLAZI I TO U LATEKS IZDANJU: Misica se nabila na štikle i utegla, a poruke se NIŽU! VIDEO