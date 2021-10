JOVANA OPREMILA LJUBAVNO GNEZDO U KARIĆEVOJ LUKS VILI NA ZVEZDARI Otkrila dogovor koji ima sa Stefanom, a evo da li viđa RODITELJE

Jovana Ljubisavljević je ljubavno gnezdo u vili na Zvezdari opremila po svom ukusu, ali za dodatne detalje čeka njenog voljenog Stefana Karića, koji se sada, kao što je poznato, nalazi u rijalitiju ,,Zadruga 5".

Jovana je prvi put otvoreno progovorila o Karićevom učešću u rijalitiju, kako gleda na njegovo ponašanje, kao i koliko joj je teško kada ga gleda dok je on tužan i gleda u njihove zajedničke slike. U jednom trenutku Jovana se i zaplakala, jer se prisetila svih teških trenutaka koje je proživela sa Stefanom, a na kraju su uspeli da opstaju, što je danas vrlo retko.

- Teško je generalno izneti i pritisak javne veze čak i da je napolju. Tu su večiti ratovi, na sve ovo što imam, ne bih mogla da izdržim. Ovo je idealna prilika da mogu da ga posmatraim, sve mi se poremetilo, dan mi je noć, noć mi je dan, ali ćemo izdržati - izjavila je Jovana.

- Kada se setim svega, to je dirljiva priča, sve ovo gde se nalazimo je bila mašta, sećam se kada smo se jednom posvađali u Zadruzi, oko toga da li ćemo nastaviti napolju, ali da je teško, teško je, ima momenata kada se povučem u sebe, a sa druge strane sam prejaka. Ovo me je stiglo, pominjem se tamo svaki dan, kao da sam tamo. Tako da, generalno je teško, ali smo uspeli, zajedno smo, verujemo u tom. Ono što smo prošli je 3% onoga što je bilo. Najgori momenti su mi kada ga gledam da se on osami. Budim se sa njim, spavam sa njim, dan mi krene kada njemu krene - istakla je Jovana.

- Upućena sam u svaki detalj, on je bio sličan i ovo što je sada, vaspitan je da poštuje starije, kodeske prijateljstva. Kao mali je voleo motore, automobile, to je uz tatu zavoleo, imao je, kao i svako dete koje je jedinac sve to. Što se tiče prijateljstva naravno da je darežljiv, da daje za sve, nebitno da li ima za njega. Poštuje prave vrednosti, što je danas teško naći. Upoznala sam svaki deo, i kroz slike, i kroz priču sa Osmanom, Tinom i sa njegovom mamom, primerno dete, kao i svako, imao je oscilacije, ali taman kad popusti tata, zategne mame i obrnuto - govori misica o Kariću kao detetu.

- Užasne stvari se pišu, imam četiri telefona, laptop, tablet, samo sama sa sobom da gledam, onda otvorim portal jedan za drugim, laži, više ni demantujem, sve dok ne vidim video materijal, kao ovaj, e to mi je verodostojno. Ne mogu da se opterećujem, ne želim da se pravdam bilo kome, pokušavam da se vratim na ono staro. Da izađem iz čaure, što mi je rijaliti doneo, što sam poverovala u mnoge gluposti. Nije istina da me je bilo ko izbacio, nije istina da Stefan ne zna da sam ja ovde, istina je da je to bio dogovor zajednički, između nas dvoje, kao i dogovor sa njihovim roditeljima, mislili smo da je to najbolje za sve. Ja sam ovde zajedničkom odlukom, dobrom odlukom. Ima onih ludih ljudi, da ih tako nazovem, da imam roditelje i da ih ne viđam, ja ih viđam, moji roditelji dolaze ovde, to je samo dokaz, što sam ja ovde, da je ovo ozbiljno - ispričala je Jovana o odnosu sa Osmanom.

