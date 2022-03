IZVADILA SAM SILIKONE POD PRITISKOM JER NISAM MOGLA VIŠE DA SLUŠAM OCA! Džidža bez dlake na jeziku, otkrila detalje iz života!

Aleksandra Stojković Džidža, ćerka producenta i kompozitora Dragana Stojkovića Bosanc progovorila je o detaljima iz svoje karijere i života.

- Odavno sam rekla, a onda su ostale pevačice počele da ponavljaju za mnom da je Vuk Kostić jedan od boljih frajera na našoj javnoj sceni.

foto: Printscreen/Grand magazin

Otvoreno pričaš o svojim iskustvima sa muškarcima, a sa jednim si raskinula tako što si ga uhvatila u prevari?

- Meni je sada to smešno jer je taj dečko napravio klasičnu budalu od mene. Prolazila sam kolima pored njega i direktno sam ga pogledala u oči, a on mi je rekao: „Nisam to bio ja“. Imao je sreće jer ga nisam pregazila i zaista je dobro prošao. Više sam bila povređena i u šoku jer me je pravio budalom.

Da li si nekada oprostila prevaru?

- Mogu jednom ili dva puta, pa i tri puta da oprostim jer imam visok prag tolerancije, ali kada to dostigne tačku usijanja, onda se bolje skloni. Ako tri puta nekome oprostim i nastavimo dalje, onda moj partner može da očekuje svašta od mene. Zato im kažem unapred: „Bolje nemoj“.

foto: Kurir televizija

Često te povezuju s opasnim i žestokim momcima. Da li si nekada bila sa muškarcima koji su ti sušta suprotnost?

- Kada sam upisala fakultet, pre mnogo godina, mama mi je rekla da moram da nađem nekog finog, mirnog dečka... Odlučim da je poslušam, pikirala sam jednog finog dečka na fakultetu i počela sam da ga muvam. Pitala sam ga da li želi sa mnom na piće i ispostavi se da je dečko gej. Tako da meni definitivno ne ide s finim i normalnim momcima. Nije poenta da li je momak žestok ili ne, da li se bavi ilegalnim poslovima ili ne, već je stvar u kodeksima. Može da bude u fazonu ulice, a da drži trafiku, meni je kodeks bitan.

Veliku pažnju je izazvala tvoja transformacija kada si izvadila silikone. Zbog čega si se odlučila na taj potez?

- Izvadila sam silikone pod pritiskom jer nisam mogla svaki dan da slušam svog oca. Svaki put kada bismo sedeli zajedno govorio mi je: „Kao da sedim sa nekom nepoznatom osobom, a ne sa svojom ćerkom“. Zbog toga sam se iselila iz kuće i otišla da uklonim silikone.

Kada su te tokom svađe u „Zvezdama Granda“ pomenuli Ceca Ražnatović i tvoj tata Dragan Stojković Bosanac, svi su čekali tvoju reakciju, koja je izostala. Zbog čega?

- Sećam se da sam tada tati rekla da su me novinari zvali da to komentarišem. Šalu na stranu, taj sukob se dogodio između Cece i Dragana, niko direktno meni nije uputio uvredu tako da nisam ni imala potrebu da odgovaram.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Alo

