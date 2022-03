ACA LUKAS PROSTAČKI IZVREĐAO BILJANU SRBLJANOVIĆ! Ona je drogirana veštica iz Popaja!

Folker Aca Lukas na primitivan način izvređao je dramaturškinju i profesorku na FDU Biljanu Srbljanović, koja je spomenula pevača kada je komentarisala Konstraktu, pobednicu "Pesme za Evroviziju 22".

Na jednu njenu izjavu, Lukas je izneo niz prostačkih reči na račun Srbljanovićeve u otvorenom pismu puno najprizemnijih uvreda.

foto: Nenad Kostić

- S obzirom na to da se u krštenici i po svim papirima, rodnim i ostalim vodim kao osoba muškog pola ovo đavo iz Tasmanije mi dođe kao kompliment. Ali kako je to kada se po krštenici vodiš da si žensko, a po svim vizuelnim, a bogami i audio atributima neodoljivo podsećaš na muškog pretka homosapiensa, tačnije na današnjeg šimpanzu, otprilike. To bi već shvatio kao ozbiljan problem. Ali pošto je danas 8. mart ja ću biti toliko uljudan prema gospođici, pretpostavljam doživotnoj gospođici, (ko će ovo da ženi?), te ću istoj ipak napraviti poređenje sa osobom ili likom ženskog pola. Gospođice Srbljanović, da li ste gledali crtani film o Popaju? Neodoljivo me vaš mio lik asocira na...Misliliste Olivu? Neeee! Ipak vam takav kompliment ne mogu uputiti, bilo bi previše! Setite se zle veštice iz istoimenog crtanog filma Popaj! E vi mene neodoljivo podsećate na nju! I to na ristailingovanu verziju: Drogirana veštica iz Popaja.

Srbljanovićeva je ocenila takmičare, pa se osvrnula i na Lukasa, prema kome je bila posebno stroga.

- Baš jeste mesto na Evroviziji svima Bilo bi neobično da ja njega shvatim ozbiljno. Shvatam pojavu Lukasa kao raspad, kao neki đavo iz Tasmanije kad bi nastupio - rekla je Biljana.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/I.B/Informer

