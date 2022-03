DRAGANA MITAR ŠOKIRALA! Nabrajala svoje plastične operacije, pa demantovala samu sebe! Pokušala da zataška JEDNU STVAR!

Foto: Printscreen/Magazin In

Dragana Mitar je progovorila o svojim plastičnim operacijama i šokirala sve u studiju kada je negirala operaciju grudi, o čemu je otvoreno pričala i tokom boravka u ''Zadruzi''.

- Grudi nisam dirala, zube sam radila, nos sam radila... To je to - navela je Dragana u emisiji "Magazin In", ali po svemu sudeći zaboravila je da navede i da je korigovala usne i da je radila grudi.

- Ja sam grudi radila pre 4 godine, ja sam to uradila jer sam dojila, pa sam ih podizala, bilo je bolno, ali dobro je prošlo i zadovoljna sam svojom veličinom. Ne bi mi trebale veće, smetalo bi mi. Imam 400 kubika. Meni se nisu spustile, da kucnem u drvo. Ja sam ih podizala i stavljala, 3.300 su koštale, nisam dizala kredit, mene je tadašnji suprug častio. To je bio poklon za 8. mart 2016. godine. Ja sam dobila neki oblik suze - navela je Dragana u rijalitiju ''Zadruga'', čega se očigledno u datom momentu ova bivša zadrugarka nije setila, te je po svoj prilici pokušala da zataška korekciju grudi.

