KOMŠIJE LUNE I MARKA RAZVEZALE JEZIK! Posle selidbe odigrala se DRAMA na Bežanijskoj kosi, otkrili da li im smetaju Miljkovići!

Luna Đogani i Marko Miljković nedavno su kupili novi stan na Bežanijskoj kosi, koji su uredili po svom ukusu, a sada su progovorile njihove komšije.

Naime, Luna i Marko su do skoro bili stacionirani u stanu na Novom Beogradu, u jednom elitnom naselju. No, kako je došlo do proširenje porodice, njih dvoje su odlučili da je vreme i za novi dom.

- U proceduri smo useljenja u novi stan na Bežanijskoj kosi. Za nekih 20 dana treba da dobijemo ključeve. Pazarili smo ga za jeftinije jer smo ga kupili u izgradnji. Krajem decembra ćemo se najkasnije useliti u novu nekretninu. Ovaj sadašnji stan ćemo verovatno da izdamo, dok ćemo u drugom živeti. Za nekoliko godina ćemo kupiti još jedan stan ili kuću. Kupili smo kauč, krevet, belu tehniku i televizor. Sve ćemo u dva dana da uguramo u stan. Želimo da uđemo u svež i nov stan, sve će se raditi po meri – izjavio je Marko svojevremeno o kupovini stana.

Sada je otkriveno kako se Luna i Miljković ponašaju prema komšijama, a i kako su generalno nastrojeni, kao i da li prave probleme.

- Viđamo ih stalno, uglavnom su zajedno, ali viđamo i Lunu samu sa bebom, kolicima, izvode stalno pse u šetnju, tu su nam u kraju, pa ne možemo da ih ne viđamo. Ako me pitate za odnos sa njima, pa ne znam šta da vam kažem, u principu nema tu nikakvih skandala, mi smo ih nekako pratili kroz rijaliti i ja sam bila zaista skeptična kada sam videla da će nam se doseliti u kraj, ali me je zaista posebno Luna oduševila. Stvarno vam kažem, devojka je vrlo prizemna, dobra, kulturna, uvek se javi, jednom prilikom mi je čak i pomogla, jedno normalno dete - govori Ivana, komšinica Lune Đogani.

- Ja sam im među prvim komšijama, vrlo često provode vreme u stanu, čuju se, i njihovo dete, razigrano je, iskreno, ne smeta nam, jer nam je trebalo malo da nas neko razmrda ovde. Imaju veliko društvo, lepa je zaista atmosfera. Ima jedna samo komšinica, ali mislim, svi smo mi imali problem sa njom. Ona je toliko džangrizava, sklona je da drami po parku, mislim, ljudi, više ni ne obraćamo pažnju na nju. Luna i Marko su bar prema nama, mojoj porodici vrlo dobri, kad god se vidimo prijatni su. Miljković zna nekad da bude onako odsutan, ali mu ne zameram, verovatno je momku zaista preko glave i imaju puno obaveza, ne mogu da se ljutim na to - priča njihov komšija Sreten.

