ISPOVEST KOJA SLAMA SRCA! Nikola Rokvić otkrio kako su njegova deca reagovala nakon smrti Marinka PRETUŽNO

Pevač se dotakao svoje nove pesme, gde je istakao da je iz njega izvukla čak i ono što nije znao da poseduje.

- Pa jesu, emocije su tu. Mislim da je ova pesma iz mene izvukla neke pesme koje nisam ni znao da posedujem. Naravno svi smo svesni kakvo je vreme i koliko je naših bliskih osoba poslednjih godina otišlo. Tako da rad na toj pesmi je bio radostan i tužan, tako je ispala jedna lepa emotivna pesma - rekao je pevač.

foto: Kurir Televizija

Dodao je i da je mali deo ove pesme zapravo deo pesme Mike Antića.

- Pesma postoji već sigurno nekih 20 godina. Mali deo Mikine besmrtne pesme se našao i u ovoj pesmi. Lepo je što smo uspeli da približimo i mlađoj publici i da ih usmerimo na prave vrednosti i da ih usmerimo na tu veličantvenu Mikinu pesmu - rekao je pevač.

foto: Marina Lopičić

Pevač je otkrio da voli da gleda u zvezdano nebo i da mu to daje inspiraciju.

- Mnogo puta sam pogledao u nebo, zapravo gledam u nebo svaki dan. Volim da gledam u nebo posebno kada je zvezdano. One mi daju inspiraciju. Moje misli kao i molitva za moju porodicu i za sve ljude da nam dođe neko bolje vreme. Vreme koje je upućeno nebu - rekao je pevač.

foto: Kurir televizija

Istakao je da je tek posle smrti svog oca saznao kakav je čovek on bio.

- Znali smo, a i ja sam znao ko je bio moj otac za vreme njegovog života. Jednostavno kada izgubiš nekoga i kada ti on ode onda ti se te neke stvari otvore i shvatiš pravi način. Kakav je pevač bio, kakve je pesme imao i kakadav je čovek bio prvenstveno. Tako da smo ponosni na njega što ga imamo, verujem da ovo ovde nije kraj. Verujem u nešto više. Trudim se da budem hrišćanin i zato verujem da smrt nije kraj, već je prelazak u večni život - rekao je pevač.

Dodao je da mu je bio velika podrška, pa i bez reči.

- Verovao je on meni u potpunosti. Svesno ili nesvesno on je meni predao tu neku očinsku ulogu. Slušao me je dosta pred kraj svog života i naravno, verovao je u to što radim. Bio mi je velika podrška, nije konkretno bilo nekih reči, ali je uvek bio tu i nije se plašio za mene i mog brada - rekao je pevač.

foto: Kurir televizija

Rokvić je naveo da su mu deca dobro podnela smrt dede i da je za to zaslužno vaspitanje i dobro objašnjenje.

- Despot je bio ljut na to što se desilo i govorio je kako će biti naučnik i da će naći lek protiv smrti. Leona je bila tužna, pa sam joj rekao da je deda gore kod Amina. Ona zove Boga Amin, pa je potom ona rekla dobro tata on će da ga čuva i nas će da čuva. Deci može na jedan lep način da se objasni, mislim da od malena ako dođe do tog pitanja odlaska i smrti greška je predstaviti to kao nešto strašno. Treba nekako usaditi da je to jedan prirodan proces i da će doći u jednoj dalekoj budućnosti - rekao je pevač.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:11 NIKOLA ROKVIĆ DOVEO SVE DO SUZA POTRESNIM GOVOROM NA SAHRANI OCA MARINKA: Unuk Despot ti je obećao da će naći lek protiv smrti