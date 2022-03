MONAŠTVO, PORODICA, SMRT OCA Nikola Rokvić otvorio dušu o PRIVATNOSTI: Mami je NAJTEŽE! Priznao i kakav je roditelj

Pevač Nikola Rokvić govorio je o svom pokojnom ocu i legendi narodne muzike, Marinku Rokviću, kao i o supruzi Bojani i deci.

Nikola se na samom početku u Premijeri osvrnuo na to koliko mu je podrška porodice značila u teškim trenucima.

- Porodica je sve. Porodica je osnova i baza, bez porodice je jako teško, tu smo uvek, što se kaže, svi za jednog, jedan za sve. Borimo se, imamo decu, imamo zbog koga da živimo i da se radujemo životu. To je sve jedan tok koji je prirodan i sve to što nam se desilo, naravno, došlo je rano, ali moramo dalje, tu su naša deca kao što sam rekao, moramo da budemo što bolji - ističe Rokvić.

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, 15. februara je u Palati Srbija uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana državnosti Srbije, koja su postuhmno dodeljena pevačici izvorne muzike, Merimi Njegomir, kao i Marinku Rokviću, koje je primila Slavica Rokvić, Nikolina majka.

- Jeste, primila je to odlikovanje, i to nam jako znači. To potvrđuje i na taj način da je naš otac radio pravu stvar, da se bavio tom pravom, izvornom muzikom, da je čuvao prave vrednosti kroz mnoge trajne snimke u radio Beogradu, tako da smo jako počastvovani - kaže Rokvić, pa nastavlja:

- Bilo je i radosti i tuge u isto vreme. Jednostavno, radost je je naš otac dobio zlatnu medalju za svoje zasluge, a tuga naravno jer više nije sa nama i nije dobio za života. Mami jeste najteže, mi imamo svoje porodice s kojima smo zajedno svakodnevno, ona je sama, ali trudimo se da bude što više sa unučićima, sa nama, sa prijateljima, tu je i njena sestra, majka... I ona u ovim teškim vremenima uspe da se raduje životu - priča pevač.

Nikola se osvrnuo i na svoj odnos sa suprugom Bojanom, s kojom je 2016. godine stao na ludi kamen, a kasnije je stigla i kruna njihove ljubavi, Leona i Simeon, te otkrio ko je strožiji roditelj.

- Mislim da smo Bojana i ja podjednako i blagi i strogi prema deci, Možda sam ja malo blaži na neki način, ali znamo kad i gde je neka granica koju ne smemo da dozvolimo da se pređe, jer bi to donelo neke sledeće probleme i uopšte u formiranje tih malih ličnosti - ističe Rokvić.

Nedavno se u medijima pojavila vest da je pevač rešio da se zamonaši i da ga je supruga u tome podržala.

- To je bilo izvučeno iz konteksta. Izašli su naslovi kako idem u monaštvo, ali to nije tačno. Razmišljao sam o tome, ali možda jednog dana, nikad ne znamo šta nas čeka. Naravno, moja Bojana podržava mene za svaku moju odluku, mi smo slobodni ljudi. Šta god ja budem poželeo u svom životu ona će mene podržati, kao i ja nju. To stiskanje i na silu držanja osobe može samo da dovede do nekih loših stvari, tako da dokle god se mi razumemo i dokle god možemo razgovorom da rešimo i probleme i bilo koje stvari, to je onda nekako ispravan put - zaključuje Nikola u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

