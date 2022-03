IMAM SVOJ STAN, ALI NE ŽIVIM SAMA SA LEOM: Jeremićka priznala gde boravi posle RAZVODA, ne podnosi SAMOĆU! Evo kad se baš UPLAŠILA

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je šta joj znače rejtinzi gledanosti.

Jovana je priznala da emocije deli sa gledaocima, ali i gde živi trenutno.

- Ja emociju moje sreće delim sa gledaocima. To su oni, rejting je narod. Ja sam svoje komplekse lečila tako što radim na televiziji. To iz škole, to će biti moja rana. Uvek ću se boriti za obrazovanje - govorila je Jovana u emisiji "Milizam", a onda je otkrila da je zbog ćerke neko vreme napustila posao:

foto: Printskrin/Instagram

- Ona je sada fantastično. Mi smo svakog dana posle vrtića išli kod logopeda. Danas je drugo dete, priča. Ne možeš da je zaustaviš. Tad sam se bila baš uplašila. Suočila sam se sa odgovornošću kao majka, osećaj krivice sam imala. Shvatila sam to kao propust, ali sada je sve došlo na svoje mesto. Peva pesmice, sve je super. Lea i ja sad živimo kod mog brata i snajke, ne volim samoću. Živeću sa njima sve dok ne nađem nekog sa kim ću živeti. Iako imam svoj stan, neću živeti sama sa Leom, volim zajednicu, da ima ljudi - iskreno je govorila Jovana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Alo