4.000 EVRA ME JE KOŠTAO NASTUP NA BEOVIZIJI! Pevačica otkrila šta se dešavalo iza kulisa: Evo kako ju je LUKAS IZNENADIO!

Pevačica Zejna Murkić našla se u finalu takmičenja „Pesma za Evroviziju“, zajedno sa još 17 svojih kolega. Svojom emotivnom numerom „Nema te“, ali i zahtevnim performansom, osvojila je publiku, a sada je u intervjuu medije otkrila koliko ju je koštao nastup na „Beoviziji 2022“, ali i šta se dešavalo u bekstejdžu, što kamere nisu zabeležile.

- Svi očekujemo pobedu. Prvo, mnogo smo se trudili, mnogo smo novca uložili. Svi smo bili tamo danima i ja nisam za manje htela da se nadam. Kod mene je realno bilo uloženo negde oko 4.000 evra, ali to je neka realna suma, jer bez toga ne može. Nije amatersko takmičenje. Tu ljudi dolaze kao profesionalci i stoje iza onoga sa čim žele da predstave svoju zemlju na Evroviziji. Mislim da Konstrakta nije uložila samo 300 dinara u svoj nastup, to su više pretpostavke ljudi. Ona je takođe imala pesmu, produkciju, scenu koja je bila sa cenovnikom, ali i ljude koji su sarađivali sa njom na bini, iza bine - istakla je Zejna u intervju za "Blic" i dodala:

- Na Beoviziji je bilo jako napeto i svi smo imali realne i nerealne želje, ali sve u svemu. Na kraju, Beovizija je bila dobar događaj i dobar poslovni potez. Ostalo je dobro i prijatno druženje sa svim tim tamo ljudima koje sam upoznala – istakla je ona, pa otkrila da li smatra da je Konstrakta zaslužila pobedu:

- Konstrakta je dobar izbor, jer je toliko posebna, drugačija i slobodna da bude to što jeste, bez trunke sujete i ljubomore. Ona je jedan pozitivan i divan lik kao što se predstavlja u medijima ovih dana, tako da su svi generalno navijali za nju.

Zejna je progovorila i o tome, šta se dešavalo u bekstejdžu tokom takmičenja, što gledaoci nisu mogli da vide.

- Za divno čudo svi su bili jako prijatni i bez ljubomore i sujete. Nije bilo nikakvih skandala. Možda se to očekivalo od Ace Lukasa, ali i on je bio jako fin - rekla je ona za naš portal i otkrila da li su takmičari pili iza kamera.

- Možda je bilo pića, šta je ko doneo, možda nešto malo, ali to nije bilo dozvoljeno. Imali smo samo vodu koju pritom nismo mogli da reklamiramo, morali smoda je držimo ispod. Tako da tečnosti je bilo minimalno - istakla je ona, pa prokomentarisala grimasu Sare Jo, nakon Konstraktine pobede:

- To uopšte nije bilo povezano. Sara je pravila grimase, zato što se zezala, ali oni su to spojili. Čak je i ona je prišla Konstrakti i čestitala joj i bila super sa svima nama. Mislim da je to bila samo loša montaža - smatra Zejna, koja je inače bivša članica grupe "Luna", a sada je progovorila i o svom odnosu sa Čedom Čvorkom:

- Moj odnos sa Čedom je uvek bio divan, kao i dan danas. On je zvao da mi čestita. Mi smo se rastali tako što sam ja rekla da više nisam za grupu, da nisam neko ko tu treba da bude sa drugom devojkom. Ja sam neko ko je jako samostalan i ko zna da radi svoj posao. Otvoreno sam mu rekla da ne želim da budem član grupe. On me je prvi zvao da mi pohvali pesmu, ali je rekao da to, po njegovim nekim kriterijumima, neće biti onako kako ja očekujem, pošto Čeda sve zna, ali da me bodri - istakla je pevačivca i dodala:

- Mogu samo da kažem da on mene podržava kao pevačicu i da baš voli kako ja pevam. Mislim da ne bi mogli više da sarađujemo, ali ja sam tu uvek da ga podržim - rekla je ona.

