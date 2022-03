KARLEUŠINO BRUTALNO IZDANJE, ŠPICEVI NA GRUDIMA BODU OČI! JK oduševila nastupom i priznala: U podlivima sam i krvava ZBOG PUBLIKE!

Pevačica Jelena Karleuša nastupila je na Music Week Festivalu na Kopaoniku, gde je kako kaže oborila rekord posećenosti. Tom prilikom odgovarala je na pitanja sedme sile i progovorila o svim aktuelnim temama.

- Ovo je festival koji pomera granice u tom smislu da nam je pružena mogućnost da se približimo svetskom standardu kada je u pitanju produkcija, na tehničkom nivou. Ovo je prvi festival gde se osećam da sam kao na svetskom festivalu - govorila je Karleuša.

foto: Kurir Televizija

- Odlično skijam i na vodi i na snegu. Mislim da je Kopaonik probudio ljubav prema snežnom skijanju, do tad sam samo na vodi skijala.

- Izgled je jedna od bitnih stavki kod žena u šoubiznisu, konkurencija je ogromna, pravila se menjaju. Ne traži se samo pevanje, igranje, produkcija, izgled, već sve zajedno. Telo je jedan plus kod nekoga ko se bavi šoubiznisom. Kostim mi je udoban. Najneudobniji mi je bio kostim od letos sa Ušća, u mentalnom korsetu, ruci, čizmama, šlemu, u fizičkom smislu, svi su ekstremno neudobni. Posle svakog nastupa sam u podlivima, krvava i puna razderotina, ja sam nežna žena. Kada neko obuče sako i pantalone i izađe da peva, nema probleme, a ja trpim da bih publici pružila više - rekla je Karleuša.

foto: Printskrin/Instagram

- Iskreno ne bih. To je "waste of money", gubitak novca - odgovorila je Karleuša na pitanje da li bi otišla na nastup Anastasije Ražnatović.

- Ja mislim da me je greškom zapratio.Šalim se. Mene uglavnom prate Amerikanci, uglavnom afroamerikanci. Verovatno je modni razlog, zato što me je htedoh reći zaprosio, što me je zapratio. Volela bih sa Konstraktom, Zorjom, postoje ličnosti sa svetske scene sa kojima sam snimila duete na mom novom albumu - rekla je Karleuša.

JK se i ovom prilikom potrudila da bude zapamćena, te je na sebi imala izazovnu crnu kombinaciju koja je na veoma kreativan način istakla sve njene atribute.

foto: Printskrin/Instagram

Uzak bodi od tila, crni pojas oko struka i dugačke latkes rukavice samo su deo egekta koji je potpuno hipnotisao sve prisutne.

Ipak, najveću pažnju izazvao je gornji deo gde je imala čvrst kupasti brushalter, a špicasti vrhovi su izgledali prilično moćno.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:26 Karleuša na nesvakidašnji način komentarisala Anastasijin nastup, PA PROGOVORILA O KONSTRAKTI!