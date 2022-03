NEMOJ SLUČAJNO DA MI TO NEKO TRAŽI! Goca Lazarević priznala šta nikako ne voli da radi KOD KUĆE: To zna i moj SIN!

Pevačica Goca Lazarević važi za vrhunsku pevačicu koja je izgradila blistavu karijeru, ali priznaje da joj kućni poslovi nisu jača strana, a posebno kuvanje.

Iskrena i otvorena kao i uvek, pevačica je otkrila za Grand News kakva je domaćica i prisetila se jedne anegdote sa svojim sinom.

foto: Nikola Anđić

- Ima jedna anegdota, kad su intervjuisali mog sina koji je inače reditelj, uživo iz studija i pitaju ga: "Šta tvoja mama najbolje zna da sprema?", a on koluta očima i kaže: "Pohovanu piletinu sa krompirićima" - pričala je Goca, pa dodala:

- Svi znaju da ja to ne volim, nemoj slučajno neko da mi traži da mu ja kuvam, ja kuvam samo za one koje volim, za drage ljude i ja to kao ne volim da radim, međutim ja mnoge stvari ne volim, ali sve što radim, radim odgovorno i dobro - ispričala je pevačica.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

