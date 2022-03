KAKO JE NASTAO ČUVENI SVILEN KONAC? Muzičar otkrio tajnu koja se krije iza pesme po kojoj ga svi POZNAJU! Ovo je ISTINA

Milutin Popović Zahar otkrio je kako je nastao "Svilen konac", pesma kojom se ponosi.

Muzičar je napisao tekst za melodiju i ispričao priču koja iza svega stoji.

Svilen konac

Kada sam imao 15 godina, dobio sam na završnom ispitu u nižoj muzičkoj školi da radim stare Cicvariće, romsko pleme koje je iz Bosne prešlo u Šabac i stvorilo autentičnu komponovanu muziku. Ja sam uspeo da uđem u suštinu toga i da otkrijem da "Svilen konac" i "Nizamski rastanak", koje je svirao Carevac, nisu njegova dela, što mi je on mnogo kasnije potvrdio, nego su to Cicvarići snimili u Beču. Ali, pošto je bilo po 12 minuta, Carevac je to isekao na dva-tri dela i malo preradio. Međutim, rekao mi je: "Šta vredi što sam ja svirao to, muzika koja nema iza sebe reči, kratko živi. Naći će se neko ko će dostojne stihove napisati, a ja bih voleo da si to ti". Voleo me je jer sam bio pravnik i violinista. Obećao sam mu i napravio sam "Svilen konac" kojim se ponosim, jer sam udenuo ono što je on mislio. Snimio sam i "Nizamski rastanak", napisao reči i za "Marš na Drinu".

