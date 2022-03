PETAR GRAŠO JOJ JE SLOMIO SRCE: Evo šta Danijela kaže nakon što joj se bivši oženio sa Huljićevom ćerkom s kojom ČEKA BEBU

Danijela Martinović odlučila je da otvoreno progovori o svom ljubavnom životu, pa je otkrila kako se nosi sa svim što se poslednjih meseci događalo u njenom životu.

foto: Printskrin Youtube

Pevačica je nedavno raskinula s pevačem Petrom Grašom, s kojim je bila u vezi duže od dve decenije.

U razgovoru za hrvatsku Gloriju, izolokala je objasnila da je s pevačem u korektnim odnosima.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Youtube, Shutterstock

- Ljudi najčešće očekuju dramatičnu priču jer je nepisano pravilo da se veze završavaju dramatično. Ali kada je uz tebe osoba koju poštuješ i ceniš, onda je razlaz još neshvatljiviji. No, istina je da se svako razvija sopstvenim tempom. Dogodi se da neke stvari, koje su nam bile bitne, s vremenom postanu gotovo nebitne, što i nas same zbunjuje, a počnu da nam zaokupljuju i raduju neke druge, za koje nismo ni slutili da bi mogle da postanu epicentar našeg života. Kada se to dogodi u vezi, najpoštenije i najiskrenije je da svako nastavi da se razvija u svom ritmu i u svom smeru. Ako se odluka donese u pravom trenutku, obostrano poštovanje i zahvalnost ostaju - rekla je ona, a potom dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da je najgore i najopasnije ostati u vezi zbog straha ili obaveze. Tada se veze završavaju s gorkim ukusom u ustima. Neophodno je slušati svoj unutrašnji glas jer tada nema lošeg scenarija ni za koga. U dubinama je mir koji je uvek prisutan bez obzira šta se na površini događa, a ta dubina zajednička je svima i ona puno bolje od nas samih zna šta je najbolje za sve. Kada s ovom vremenskom distancom pogledam preko ramena u svoju prošlost, jasno vidim da su mi sve najteže situacije otvorile neverovatno lepe smerove, o kojim ni u ludilu ni u snu nisam maštala - istakla je pevačica.

foto: Instagram Printscreen

Kurir.rs/A.P./Gloria.hr

Bonus video:

03:45 Petar Grašo o Tončiju Huljiću i i bebi