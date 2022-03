Travelland i SAJAMASKI POPUSTI ZA LETO U TURSKOJ: Preporuka hotela Egejske regije

U susret letnjoj sezoni i Sajmu turizma 2022. izdvajamo po svim preporukama hotele u Turskoj koji ispunjavaju sva očekivanja pa i onih najzahtevnijih putnika.

Turska, letnja destijnacija koja svake godine privlači pažnju svojim bogatim regijama u kojima su smešteni hotelski rizorti visokog kvaliteta. U agenciji “Travelland” izbor hotelskog smeštaja je raznovrstan, a ovog puta izdvajamo samo neke od njih za koje verujemo da će mnogima odgovarati ovog leta, što cenovno, što po usluzi koju nude.

Ayaz Aqua 4* u Bodrumu je hotel odlično pozicioniran u zalivu Gumbet. Sagrađen je 2002. godine, na površini od 4.000 m2, ali je poslednji put renoviran 2018 godine. Nalazi se na sopstvenoj peščanoj plaži, a ležaljke, suncobrani i dušeci su besplatni za goste hotela, Prvi termii boravka startuju 11.6, a najniža cena za aranžman od 10 nočenje je 571 evra po osobi. Povodom Sajma turizma agencija “Travelland” odobrava dodatnih 5% popusta na cene aranžmana sa važenjem akcije do 27.3.

foto: Promo

Hotel Baba 3* je hotel gradskog tipa. Nalazi se 50 m od plaže, u zalivu Gumbet koji je od aerodroma udaljen oko 38 km. U neposrednoj blizini nalaze se prodavnice, barovi i restorani. Centar Bodruma se nalazi na 3km udaljenosti. Najniža cena za boravak od 7 noćenja je 394 evra, a za 10 noćenja 434 evra, s tim da putnici takođe mogu ostvariti dodatni sajamski popust ako se prijave do 27.3

Parkim Ayaz Hotel 4* - Odlično pozicioniran hotel, nalazi se direktno na šetalištu u zalivu Gumbet, a samo 3 km od centra Bodruma. Sastoji se od 3 dvospratne zgrade koje se nalaze u velikom parku punom zelenila. Hotelska usluga se definiše kao All inclusive. Dodatni sajamski popust 5% do 27.3.

foto: Promo

HIT PONUDA!! - Kadikale Resort & SPA 5* “leži” na sopstvenoj plaži, od mesta Turgutreis je udaljen oko 3km. Usluga je All inclusive a sadržaj veoma bogat i zarnovrstan, prilagođen i odraslima i deci. Osim dodatnih sajamskih popusta na cene, u ovom hotelu dvoje dece do 13 godina ima gratis smeštaj. Hotel u kojem deca do 12 godina imaju besplatana smeštaj je Yelken Mandalici 4*. Njegova najniža cena je 517 evra, a prvi termini boravak od 11.6. Dodatni sajamski popust 5% do 27.3.

Kako Bordum krase mnogobrojni odlični hoteli, teško je opredeliti se za jedan. Izdajamo i Vogue Hotel Supreme Bodrum 5*. Nalazi se na privatnoj peščanoj plaži u zalivu Torba. Osim peščanog dela ima dve platforme za sunčanje, a ležaljke, suncobrani, madraci i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela, kao i usluge bara na plaži. Usluga je Ultra All inclusive. Hotel je poslednji put renoviran 2019. Dodatni sajamski popust 5% do 27.3.

foto: Promo

Sve je spremno za leto u Turskoj!

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

