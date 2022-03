ZAVRŠENO SUĐENJE POSLE 14 GODINA, ČEKA SE PRESUDA! Mirjana pod STRESOM, oseća LUPANJE SRCA, evo šta kaže njen advokat!

Pevač Miroslav Ilić i njegova nekadašnja ljubavnica Mirjana Antonović danas su imali ročište. Mirjana je po izlasku istakla da je pod velikim stresom.

"Kada budu doneli odluku suda, saopštićemo je. Ne možemo da iznosimo detalje sa suđenja. Postupak je okončan, ne znamo kada će biti doneta konačna odluka. Stranke su bile korektne i odnos je bio korektan, stranke mogu uložiti žalbu ukoliko nisu zadovoljne ishodom", rekao je advokat.

1 / 8 Foto: Nemanja Nikolić

"Ovo je sve veoma stresno, utiče na zdravlje sve ovo. Na svakog bi ovo bilo stresno, ne samo na mene. Osećam stres, lupanje srca, to su te posledice. Volela bih da se to okonča. Ova situacija je bespotrebna. Ne smem ništa da pričam", rekla je Mirjana.

Mirjana i Miroslav su sa svojim advokatima pojavili na ročištu, a Ilić po dolasku nije skidao osmeh sa lica i sve vreme se dogovarao sa advokatom.

foto: Nemanja Nikolić

Mirjana je pre ulaska istakla da se njoj i Devinu smučilo sve ovo:

"Tu smo da se završi situacija do kraja i Devin jedva čeka da se završi sve ovo, danas neće doći. Mi ćemo se boriti da se promeni zakon o DNK analizi, mučno nam je sve ovo", rekla je Mirjana.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Antonovićeva, s kojom je Miroslav Ilić bio pre 30 godina u vezi dok je bio u braku, na sudu je sa pevačem kako bi dokazala da je Miroslav njegov otac.

Inače, Mirjana je pre nekoliko godina za Kurir govorila o DNK testiranju.

- Devin i Miroslav su primili sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah priložio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Može mu se pošto ovde još uvek vlada taj arhaički zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne ličnosti. O izmeni tog zakona uopšte ne bi trebalo da bude bilo kakve diskusije, već odmah treba i mora da se izmeni. On udara direktno po ćeliji familije i uništava celokupnu naciju. Sad mora i sudstvo da se maltretira oko skupljanja raznih dokaza da bi došli do odluke. To košta sve nas, a i sve vas, vremenski i novčano. Ja do juče nisam znala da taj ceh plaća srpski narod, a ne krivac. Šokirala sam se, pošto u Americi taj koji izgubi slučaj plaća sve troškove.

Mirijana, koja živi sa sinom Devinom u Americi, odlučila je da ne dopusti da slavuj iz Mrčajevaca izbegne DNK test i tako narodu pokaže da je Davin zaista njegov sin.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/M.M./A.P.

00:53 Mirjana na suđenju sa Miroslavom Ilićem