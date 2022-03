MIROSLAV JE DRUGA OSOBA OD ONE KOJU SAM POZNAVALA I VOLELA! Mirjana Antonović otvorila dušu: Ljuta sam što MALTRETIRA rođeno dete!

Pevač Miroslav Ilić je podneo tužbu protiv bivše ljubavnice Mirjane Antonović za povredu tajne postupka, tvrdeći da je ona u javnost iznela detalje slučaja suđenja.

Ilić se nije pojavio na suđenju, a Mirjana je po izlasku iz suda uz prisustvo advokata dala intervju.

foto: Nenad Kostić

"Radi se o krivičnoj prijavi za krivično delo "Povreda tajnosti podataka". Radi se o objavama na Fejsbuku iz 2017. godine kao i o nekim člancima. Danas nismo mogli da se izjašnjavamo, potrebno je iskopirati sve, Mirjana će se naknadno oglasiti povodom toga. Ovo nije suđenje, ovo je istražni postupak", rekao je advokat i dodao:

"Ovo je krivično delo, nije za naknadnu štete. Kazna je do godinu dana zatvora i novčana kazna. Tužilaštvo nam nije dozvolilo da izvršimo uvid u dokumentaciju koja prati krivičnu prijavu. Kada budemo sve videli i uporedili sa stvarnim objavama, Mirjana će onda moći da se izjasni", zaključio je advokat.

foto: Nenad Kostić

Mirjana je otkrila kako se oseća povodom svega.

"Šokantno je sve ovo, nismo pročitali sve, ali treba vremena da sve to lepo pogledamo i vidimo šta je u pitanju. Nisam uplašena, ovo je očekivano da neki problemi nastanu kako bi se odugovlačila situacija", rekla je ona, pa dodala kako se osećate kada vidi Ilića.

"Ja ne poznajem tog čoveka. To je druga osoba od one koju sam poznavala i volela, to je sasvim drugi čovek. Ljuta sam na njega što maltretira rođeno dete. Devin se oseća kao ja", zaključila je ona.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/M.M./J.S.

00:30 Miroslav Ilić i bivša ljubavnica ponovo oči u oči