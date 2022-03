PRIJAVILA SAM NASILJE! Nataša Aksentijević posle 7 godina progovorila o UBISTVU posle emisije koju je vodila OTKRILA ŠTA SE DESILO

Gosti trećeg segmenta Pulsa Srbije kod voditelja Ivana Gajića bili su imitator, voditelj i multimedijalna ličnosto Goran Stojičević Karamela i glumica i voditeljka Nataša Aksentijević.

Nataša Aksentijević se osvrnula i na ubistvo koje se desilo, a čiji su akteri bili učesnici emisije koje je ona vodila. Nataša je istakla i to da je nasilje i situaciju koju je primetila prijavila policiji i nadležnim službama.

foto: Kurir televizija

- Imala sam to loše iskustvo radeći emisiju DNK. Posle jednog razgovora sam prijavila nasilje policiji, ali ne službi za socijalni rad i oni na to nisu odreagovali i posle određenog vremena se dogodilo ubistvo - ispričala je Nataša Aksentijević.

Nataša je ispričala da je osećala da je ona kriva i da je možda mogla da to spreči.

foto: Kurir televizija

- Imala dam veliki problem, a mislila sam da sam ja krivac. Ustvari, da sam ja odgovorna u tom smislu da sam mogla to da sprečim.

Takođe, imala je razgovore sa psihologom, jer joj je ova suituacija jako teško pala.

foto: Kurir televizija

- Kroz razgovore sa psihologom dođete do toga da vi to ne možete da sprečite. Nikako. Ali, da su institucije mogle da spreče, da su možda mogli da reaguju na tu moju prijavu, a ne da prokomentarišu "znamo, znamo, on je nasilnik" - ispričala je Nataša Aksentijević u Pulsu Srbije.

Podsetimo, ubistvo Ž.K. se dogodilo 2. aprila 2015. godine u kući u kojoj su stanovali Ž.K. i S.K. Nesrećna žena, kako su tada pisali mediji, se od silnih udaraca i šutiranja, ugušila u sopstvenoj krvi.

