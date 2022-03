STAROSNA GRANICA NE DOZVOLJAVA MI DA USVOJIM DETE: Goca Tržan otkrila šta je najviše muči, sa ovim se bori Raša u njihovom BRAKU

Pevačica Goca Tržan (47) nedavno je saopštila da nije ostala trudna ni nakon pete vantelesne oplodnje, a borbu za proširenje porodice nastavlja.

Ona je otkrila i zbog čega ne može da usvoji dete, piše Hello.

- Meni starosna granica ne dozvoljava da usvojim dete, a parovima koji se upuštaju u tu priču potrebno je bar dve, tri godine da prikupe neophodne papire. Baš sam pričala sa Sergejem Ćetkovićem, koji mi je rekao da radi na tome da se procedura ubrza - kazala je Goca Tržan.

- Raša i ja smo odlučili da, ako ne dobijemo naše dete, izaberemo nekog klinca kome ćemo pružiti mogućnost da se školuje i živi pristojnim životom. Slažem se da ne treba svako da usvaja decu, ali ne treba svako ni da rađa. Mi raspravljamo o tome da li treba dozvoliti gej parovima mogućnost usvajanja, a nismo razmotrili koliko hetero parova nije doraslo roditeljstvu - dodala je pevačica.

- Ja ima dete i samim tim nemam tu vrstu pritiska da li ću ikada postati majka - istakla je Goca, koja je iz braka sa rijaliti učesnikom Ivanom Marinkovićem dobila ćerku Lenu.

- Međutim, želim da budem roditelj još jednom, da rodim dete čoveku koga mnogo volim, koji je pažljiv, pametan, osoba od poverenja. To čak nije toliko ni njegova potreba, koliko moja. Biti roditelj deteta koje nije tvoje daleko je teže i kompleksnije nego biti roditelj biološkog deteta. Uz to, stalno ti spočitavaju da "nije tvoje". Da smo moj muž i ja usvojili dete, bilo bi naše - zaključuje za "Hello" Goca, koja se 2015. godine udala za bubnjara Rašu Novakovića.

