GLEDALI SMRT U OČI, BOG IM JE DAO DRUGU ŠANSU, A JOŠ SE OPORAVLJAJU Poznati koji su preživeli TEŠKE UDESE, on ne sme da prođe TUDA

Neke od naših poznatih ličnosti doživeli su teške saobraćajne nesreće i nakon toga prolazi kroz agoniju, budući da su gledali smrti u oči.

Pojedini su dugo borili sa povredama koje su zadobili u udesima, a i dan danas sećaju se teškog perioda i sa knedlom u grlu govore o trenucima kada im je život visio o koncu.

Pevačica Danijela Vranić pre nekoliko godina zadobila je teške telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu. Ona je imala prelom ključne kosti i trpela je nesnosne bolove.

foto: Damir Dervišagić

- Nisam bila dobro sve dok policija nije došla da uradi uviđaj. Tu smo se zadržali nekoliko sati, a dosta ljudi se okupilo oko nas kako bi nam pomogli. Naravno da nisam kriva, pošto sam bila u sredini mene su udarili otpozadi, tad sam odgurnuta tako da sam zadobila udarac i spreda. Još se nisam oporavila od šoka. Hvala bogu da sam živa i da smo svi dobro, a štetu na kolima ću lako rešiti. Na zadnjem sedištu bila je gomila stvari, koje su letele po autu - pričala je ona svojevremeno.

- Povukla sam se kada sam doživela saobraćajnu nesreću, ali ponovo se vraćam. Nisam nova, ali novu energiju posedujem u sebi, imam i novu pesmu", rekla je Danijela.

Podsetimo, Vranićeva se sa drugaricom vraćala iz noćnog izlaska, kada je njihov automobil udarilo nepoznato vozilo. Prema pevačicinim tvrdnjama, ona i drugarica nisu bile u alkoholisanom stanju.

foto: Damir Dervišagić

Godine 2013. za pevačicu Vanju Mijatović ostaće zauvek u lošem sećanju. Ona je tada doživela strašnu saobraćajnu nesreću, kada se vraćala iz Novog Sada, sa jednog nastupa. Osim teških povreda, zbog kojih mesecima nije mogla da ustane iz kreveta, počela je da je muči i anksioznost, o čemu je takođe progovorila gostujući u ,,Sceniranju”.

foto: Marina Lopičić

- Učila sam ponovo da hodam, bukvalno. Bile su jako ozbiljne povrede i šest meseci je trajao oporavak. Pet meseci sam ležala u krevetu. Bila sam slomljena, a inače sam ceo period bila jako pozitivna… Sve moguće mi je bilo zabranjeno. Pitala sam se kako ću ja sve moći. Ali sam nekako verovala, mnogo sam bila uporna, posvetila sam se samo tome. Inače, imala sam udes i pre toga. I od tad sam navukla neki strah od vožnje kolima po snegu – priznala je pevačica, te otkrila i detalje napada anksioznosti.

– Sva se preznojim i uplašim i molim da se smanji brzina, ako je potrebno. Najviše verujem sebi kad vozim. Ja sam recimo drhtala, imala sam par napada tih jačih. Jednom sam imala i u emisiji, ali to se nije videlo. U početku nisam znala šta je to, nisam mogla da dišem. Plašila sam se od padanja u nesvest. Više puta sam padala i baš mi je mučno iskustvo – zaključila je ona.

foto: Printscreen Mondo

Pre tri godine došlo je do stravične saobraćajne nesreće u kojoj se za dlaku spasila voditeljka Dea Đurđević.

- Ja sam uspela da zakočim, ali devojka iza mene nije. Udarila me je, izašla sam, a onda je na mene naleteo i autobus od 12 tona. Nisam bila svesna toga da sam velika motivacija drugima, ali zato mi je drago što se bavim ovim poslom. Iskreno i otvoreno pričam o svemu što mi se dogodilo - prisetila se Dea, pa dodala:

foto: Printscreen Pink Tv, Printscreen Instagram

- Izašla sam iz automobila, upalila sam sva četiri žmigavca, devojka me je udarila otpozadi, htela je da ne zovemo policiju i da mi plati taj branik, ali ja sam joj rekla: "Sve je okej, samo molim te dođi na trotoar". Da nisam to rekla, možda ona ne bi bila ni živa, ko zna. Samo se sećam da mi je rekla: "Pazi!" Bilo je jezivo! Vozač se vrati u rikverc, a moja ruka tamo... Videla sam to, ali mozak to ne može da prihvati, a bol je ogromna da razara mozak! Imala sam sreću u nesreću, u blizini je bila Hitna pomoć, te su vrlo brzo došli.

- Meni je prijatelj prišao dok sam ležala u krevetu, nije me prepoznao i obraća mi se sa "Devojko", ja mu kažem: "Čoveče, ja sam, Dea", on počinje da plače. Kad je počeo da plače, ja ga pitam: "Je l' toliko loše?" "I više nego što možeš da zamisliš". Taj momenat mi je bio jako težak, jer sam dobila potvrdu prijatelja da sam mnogo loše, i onda mi je rekao da je znao da ću preživeti jer sam pričala 200 na sat! Stavio me je na spinalnu dasku, da me nije stavio, ostala bih u invalidskim kolicima, ne bih mogla da hodam zbog loma kičme - rekla je onda, pa nastavila:

- To su neke sekunde koje meni u tom trenutku nisu bile važne, ali ti uopšte ne shvataš neke stvari i u kom si problemu. Sve sam ih molila da mi daju nešto protiv bolova, niko mi ništa nije dao, jer su se plašili unutrašnjeg krvarenja. Strašno veliki bolovi, ruka mi je amputirana iznad lakta, nosili su je pored mene. Te slike pokazujem, kako bih pokazala ljudima šta znači sekund u saobraćaju. Sekund nepažnja može nekome potpuno da promeni život. Tri i po meseca sam bila na intezivnoj nezi, a skoro tri meseca sam bila u jako teškom stanju. Iskomplikovalo se, imala sam dve klinčke smrti. Samo sam mogla da pomeram glavu, imala sam velike povrede, a svega sam bilna svesna - pričala je Dea.

foto: Nemanja Nikolić

Folker Darko Lazić godinama se oporavljao od udesa između Pećinaca i Šimanovaca., gde je pri velikoj brzini sleteo sa puta.

Tom prilikom zadobio je višestruke prelome i hitno je prevezen u Kliničko-bolnički centar Zemun. Kako se pisalo, pevaču su bili polomljeni jagodica i nekoliko rebara, pukla mu je butna kost i ima hematom na glavi.

Lekari su hteli odmah da ga operišu, ali su od toga odustali zbog mogućih komplikacija koje bi mogle da nastanu. Sumnjalo se i na unutrašnje krvarenje, zbog čega su ga intubirali.

foto: Damir Dervišagić, Kurir

- Ničeg se ne sećam, ali rekli su mi da sam ispao iz automobila u punoj brzini. Ležao sam bez svesti na njivi, a auto se zaustavio 50 metara dalje od mene. Prevrne mi se želudac kada prođem ovim putem! Vrati mi se film kroz kakve muke sam prolazio zbog nesreće. Zato izbegavam ovde da prolazim - prisećao se Darko za Informer i otkrio detalje koji su prethodili udesu:

- To veče sam ranije legao da spavam jer sam prethodno radio četiri noći zaredom. Međutim, pozvao me je drug na jedno slavlje i ja sam ustao i obukao se, jer nisam želeo da ga odbijem. Kod njega sam popio četiri rakije, što je "ništa" za onog ko može dosta da popije. Potom sam krenuo kući. Odvezao sam druga u Pećince i nastavio za Brestač. U jednom momentu mi se mnogo prispavalo, pa sam stao kraj puta i otvorio krov kako bi me hladan vazduh presekao. Ali bilo mi je mnogo hladno, pa sam ga zatvorio i pustio grejanje. E to me je "ubilo". Nakon toga se bukvalno ničega ne sećam - priznaje on.

Lazić se tri nedelje borio za život, a nakon toga je mesece proveo u kolicima.

foto: Printscreen/TV Pink

Dejan Petrović pre nekolioko godina zaspao za volanom i sleteo niz liticu u Ovčar Banji

- Sam Bog me je spasao. To se desilo na veliki pravoslavni praznik, Svetog Iliju, koji me je sačiuvao. Taj dan slavim kao drugi rođendan i od tada obavezno ide vozač sa mnom - rekao je Dejan svojevremeno.

foto: Printscreen

Nemanja Nikolić koji se proslavio učešćem u "Zvezdama Granda", infarkt je doživeo pre šest godina, kada je imao 32 godine. Iako je prošlo dosta vremena od tada, pevač priznaje da se toga i dalje živo seća kao i da taj trenutak ne može da zaboravi. Infarkt je doživeo dok je vozio automobil, a sa njim su bili supruga i deca.

„Bio je januar, bilo je jako hladno, i od stana do igraonice gde je trebalo da idemo na rođendan ima možda nekih kilometar i bukvalno na nekih 200-300 metara od igraonice mi se to desilo. To je jedan neopisiv bol u predelu leđa, jednostavno neopisivo“, prisetio se pevač u emsiji "Ordinacija".

„To je bol koja traje možda nekih 10-15 sekundi. Ja sam ženu i decu dovezao tako i samo sam rekao da izađu iz automobila, oni su brzo izašli. Kad sam otvorio vrata, ispao sam iz auta. Bio sam mokar, kao da je neko kofu vode polio po meni. To se sve dešava vrlo brzo. Tada sam imao pritisak 230 sa 168. U tom trenutku mislio da se nešto ‘prespojilo’.“

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B.

