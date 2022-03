ŠOK INTERVJU JOVANE JEREMIĆ Nikad ne zaboravljam kada me je neko ZAJE*AO! Ovakvu je dosad niste ZNALI! Sve o JK, Aci, CRNOJ MAGIJI

Jovana Jeremić zvanično je stavila tačku na svoj brak, pa je sa prijateljicama i ćerkom otišla na zasluženo putovanje da se odmori i pobegne od svega.

- Posle 13 godina sam došla na skijanje.Skijam kao zmaj, to je prirodan talent. Nemam strah, a kad nemaš strah ideš samo napred, i u životu nemam strah kada donosim odluke koje nisu popularne. Skijanje se nikad ne zaboravlja, kao kad ne zaboraviš kada te je neko z*jebao u životu. Ja sam sve svoje karijerne stvari ostvarila, vodim najgledanije jutro. Sada želim da budem hedonista i da radim u životu sve stvari koje do sada nisam i da doživim nešto što sam preskočila u odnosu na svoju generaciju, jer sam morala da radim i učim da bih mogla da preživim, jer sam se mnogo mlada osamostalila i otišla od kuće. U budućnosti to se odnosi i na odabir partnera, biće sigurno neko ko će moći sve to da isprati i neko ko će moći da me podrži u tome, da na prvom mestu budem srećna i zadovoljna i ništa drugo - počela je iskreno Jovana za Svet.

Najavljivala si selidbu. Kada ulaziš u svoj stan?

Živim sa bratom i snajkom, to će ostati tako do moje naredne odluke i do momenta kada se budem uselila u stan sa nekim čovekom s kojim ću živeti. Jednostavno meni ne prija samoća, sve ovo drugo sam ostvarila, ali ne mogu da živim sama sa Leom. Prvo to je neizvodljivo, želim da ona ima i figuru muškarca u svom životu, a ovde ima mog brata i sina mog brata!

Je l' si opremila tu nekretninu, da li je izdaješ?

Opremila sam, tu je stan, najbitnije je da je tu.

Jedna si od retkih koja je nakon razvoda izašla iz sudnice i rekla 'Bilo je divno, supre se osećam', kao da si se upravo udala a ne razvela...

Ljudi koji izađu pognute glave su oni koji ne znaju šta hoće od svog života. Ja sam svoj brak želela da okončam mnogo ranije. U septembru sam otišla iz zajedničkog stana gde smo živeli, zato što smo Voja i ja okončali priču kao prijatelji. Tu niko nikog nije prevario, niti povukao neki pogrešan potez, jednostavno drugačije vidimo naše živote u budućnosti. Nisam nikoga prevarila i to treba da bude primer ljudima koji u budućnosti planiraju razvod. A, ne da varaju svoje žene i da budu u nekim lažnim brakovima, a devedeset posto je takvih oko mene. Varaju svoje žene, ponašaju se nemoralno, čak poštene žene pokušavau da uvuku u neke njihove malverzacije pa dobiju po nosu. Onda vide da postoje žene koje ne žele nikome da budu švalerke, koje drže do sebe i imaju svoj identitet i integritet. Posebno sada kada sam se razvela, nailazila sam na takve neke stvari da jednostavno moram da kažem dva pravila koja imam u svojim privatnim odnosima, prvi je da nikada ne varam, a drugi je da nikad nikom nisam švalerka. Ovo je jedna vrsta apela oženjenim muškarcima. Svako ko mi bude slao poruke ljubavne neka prestane to da radi jer ću u suprotnom pomoć zatražiti od njegove i supruge.

foto: Printscreen/Pink

Znači imaš mnogo udvarača?

Imam i hvala Bogu za sada su slobodni, a u početku su bili zauzeti.

Jel' te zabavlja sve to, udvaranje, muvanje?

Da, zato što se stvarno osećam kao tinejdžerka i takva ću biti do kraja života. Uživam u tome, jer sam preskočila taj neki period od dvadesete do tridesete u borbi za pozicijom gde sam sada. Ovo je pravi period da živim onako kako je trabalo ranije. Puno sam se žrtvovala, nisam videla svet, ništa dalje od Srbije, pa ni Srbiju čak. Bila sam jako zauzeta i bila sam najblaže rečeno zatočenica nekih svojih ambicija. Sada živim drugu mladost, ali mnogo zrelije, jer tačno znam šta hoću i ne pravim greške. Sve što sada dođe a da je kvalitetno u redu, a da ne dođe opet u redu, jer sam sve što je trebalo do sada ostvarila, ništa više ne moram.

Od Voje nisi tražila alimentaciju nakon razvoda?

Nisam. Ja sam takva uvek bila, jednostavno tako sam izabrala. Ne kajem se, velike žene u najtežim momentima odigraju kao velike, jer one jesu velike i to će vreme pokazati.

Nedavno smo imali priliku da vidimo kako roniš suze zbog čestitke ćerke Lee, je l' često plačeš, da li je Lea tvoja najslabija tačka?

Istina je, to mi je najslabija tačka. Dirne me to kada postanem svesna da Lea odrasta i da ja pored sebe imam jedno novo biće koje sve razume i sve zna, i koja će brzo biti meni najbolja drugarica u svemu i najbolji partner u svemu. Teško me neke stvari nateraju da plačem, jer sam dosta plakala u prošlosti. Mislim da ljudi nisu svesni koliko sam plakala da bi bila ovo što sam danas. Povredi me kada me razočaraju neki ljudi kojima sam verovala, bliski prijatelji, kada pokušaju da se igraju sa mojom inteligencijom i emocijama.

foto: Printskrin/Instagram

Zvuči kao da te neko nedavno izdao i povredio?

U skorije vreme ne, ali ranije da. Imala sam dosta prekida prošle godine, prvo sam promenila posao, pa sam se razvela, dakle odlazila sam prošle godine, a to nije lako. Gde je posao, tu su i prijatelji.

Šta ti je majka najviše zamerala kroz život? Pričala si kako se niste razumele, jel' se promenilo nešto od kada si ti postala majka?

Promenilo se zato što sam sazrela i zato što sam se ostvarila, ali mi se nikada nismo razumele i poklapale na tom nekom mom putu. Ona nije podržavala da vodim rijaliti, ali rijaliti je u tom momentu bio jedina opcija. Taj rijaliti me doveo do toga da cela zemlja zna za mene i da sve znaju o meni, to je bio moj častan put. U svemu ostalom smo mi identične.

Da li si kroz karijeru dobijala neke pretnje ili ucene?

Desilo mi se relativno skoro. Ja nisam osoba koja je promiskuitetna i nisam osoba koja ima te afere, lažem, mažem, varam, švalerka sam nekom i ljubavnica. Desilo mi se da su po svaku cenu hteli da mi nameste neku aferu za koju ja nemam pojma. Oko nekog političara koji je bio kod mene u jutarnjem programu, koga sam videla tri puta u životu. Prvi put mi se desilo da dođem u situaciju da me oblepe nekim etiketama, a da ja ništa ne uradim, zato što nekom smetam. Od toga nije bilo ništa, jer nije istina i nije bilo dokaza.

U ljubavnu aferu?

Da. Pokušali su, ali kod mene je sve bilo transparentno. Ja sam starinski kov. Kod mene nema tih vrsti senzacija na koje su navikli kod drugih žena sa javne scene. Sebi ne komplikujem život. Najluđe što od mene mogu da vide jeste ono što prikažem u jutarnjem.

foto: Printscreen/Novo jutro

Svašta smo imali priliku da vidimo, od rolera, spejs odela, šešira sa magijom, šta još može da nas izenadi?

Ne znam ni ja, to sve zavisi od toga kako se osećam u datom trenutku.

U emisiji si nedavno ugostila ljude koji se bave vlaškom magijom. Da li se plašiš iste?

Pa ne, ja sam hrišćanka, postim i dosta verujem u Boga. Imam taj nevidiljivi štit i nerazmišljam o tome, iskreno.

foto: Shutterstock

Poznato je da se dosta ljudi sa estrade služe crnom magijom, da li si razmišljala da ti neko radi o glavi?

Time se bave oni koji nemaju moć, pa na veštački način pokušavaju da proizvedu takve stvari. To će im se kasnije obiti o glavu. Znam mnoge javne ličnosti koje se bave crnom magijom, ali sve su poludele na kraju. Od toga se poludi, vraća se to kao bumerang.

foto: Profimedia

Je l' istina da ucenjuješ političare koji dolaze u tvoju emisiju zato što znaš ko su im ljubavnice?

Ne ucenjujem nikoga, ali imam informacije ko je s kim i volim to da znam. Svi cvikaju od mene.Fascinantno je koliko se oni foliraju da su veliki porodični ljudi, a sve su samo nisu to. Čast izuzecima. Želim da vidim dokle ide to laganje nacije, mene ne može niko da laže, jer laž ne podnosim. O svakom političaru znam sve, bukvalno sve. U emisiji se ne služim njihovim privatnim životima, ali nije na odmet znati neke stvari u slučaju da su bezobrazni. Uvek imam keca u rukavu.

foto: Nemanja Nikolić, Darko Kostić

Miroslav Ilić krivično goni nekadašnju ljubavnicu Miru Antonović, koja se bori da dokaže da je on otac njenog sina. Zanima nas tvoje mišljenje kao pravnice, ali i kao nekog ko se bori za ljudska prava, a na prvom mestu prava žena?

Ne želim da se izjašnjavam na tu temu. Stvarno ne znam šta se desilo, i šta je istina u celoj toj priči.

Da li ti se dopada Konstrakta koja nas ove godine predstavlja na Evroviziji?

foto: Printscreen YT

Meni se sviđa njena pesma. Mislim da će se jako dobro kotirati na Evroviziji. Pogodila je i temu i sve.

Aca Lukas krivi organizatore takmičenja što nije dobio više glasova, tvrdi da je sve namešteno. Da li mu je sve ovo trebalo?

Apsolutno je trebalo da se bori, nije on nikakav blam doživeo. Ta pesma je već hit, a on ima neke nerazjašnjene račune sa organizatorima tog takmičenja, i tu su pale krivične prijave i sa jedne i sa druge strane, tako da ta igra tek kreće. Biće vrlo ozbiljna priča.

foto: Kurir televizija

Tražila si od Ognjena Amidžića da ti napravi pesmu, pa kada ćemo to moći da čujemo?

Nisam ga zvala, ali ako napiše, ja ću otpevati. On pravi samo hitove, ne sumnjam da bi i meni napravio jedan. Niko mi ništa nije ponudio, a to bih baš volela. Bila to pesma ili da izrecitujem nešto, već ima u glavi šta bi to moglo da bude. Kao što Zdravko Čolić ima onaj mega hit gde ona devojčica recituje “Tata me zove Ivana”, ja jako lepo recitujem. To bi bila top priča. Neka velika zvezda i Jovana Jeremić, to bi pokidalo.

Koja velika zvezda?

Ana Nikolić, Aca Lukas i Breskvica.

A, Jelena Karleuša? Naravno i ona, to bi pokidalo.

foto: Printscreen/Instagram

Žena Slobe Radanovića rekla je "Ima li šta ogavnije i poremećenije od ove spodobe?”, misleći na tebe. Da li smatraš da na taj način može da ugrozi karijeru svog muža?

Ne želim da je komentarišem. Ne može ona da ugrozi njegovu karijeru, jer on dobro peva i ima hitove, ali prosto takva ponašanja su za mene skandalozna i degutantna, ne bih to komentarisala. Ona nije na mom nivou da bih pričala o njoj.

foto: Zorana Jevtić

Anastasija Ražnatović je nedavno održala svoj prvi nastup, a JK kaže da ima energiju uginulog hrčka, kako se tebi čini?

Ta devojka stvarno ima hitove, mada nema Cecinu energiju. Ona ima urbanu energiju i meni se sviđa to što ona izbacuje. Više je za to da izbacuje pesme, nego da drži koncerte.

foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

kurir.rs/Svet

Bonus video:

00:30 Jovana Jeremić u publici na nastupu Jelene Karleuše