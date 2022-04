MINA PRE ZADRUGE SKOVALA PAKLENI PLAN! Mensurova porodica je PREKLINJALA da ga spase od štrokave Milice! Spomenula i Filipa Cara

Mina Vrbaški vratila se u "Zadrugu" krajem prošle nedelje, a za "Svet" je pred sam ulazak otkrila svoje planove.

"Kad mačke nema, miševi kolo vode! E, sad postaviti neke stvari na svoje mesto. Ja sam sa Mensurom bila duže od godinu dana i pogađa me kad vidim da Milica nešto govori, a on ne kaže da to nije tako. Sa njegovom majkom, rodbinom sam u kontaktu. Poslali su mi pare da mu kupim stvari koje su mu potrebne. Svi navijaju da se pomirimo, da ga spasem toksične veze u kojoj je. S njim sam imala veliku i tešku ljubav, sve smo prošli, od ljubavi do mržnje. Sad ako me pitaš da li bih opet bila sa Mensurom, reći ću ti ne, on je kao prijatelj fenomenalan, ali mislim da ne bismo mogli ponovo da funkcionišemo u vezi, jer nam je raskid bio katastrofalan. Naravno da ću da mu priđem da pričamo. A, Milica će da grebe na kapiju ako me samo jednom unutra bude spomenula. Devojka koja se ne kupa, nosi iste gaće, ne pere zube i jede sline stvarno nema meni šta da kaže. Bolje joj je da me popreko ne pogleda, a kamoli da mi nešto ne daj bože kaže! Biće zgažena. Moraću da je vaspitavam u rijalitiju pošto to majka tenk nije uradila u spoljnom svetu", kaže Mina, koja se dotakla i drugog bivšeg dečka Filipa Cara, sa kojim je bila u rijalitiju.

"Kada je on u pitanju, tu nema šta ni da se savetuje, niti komentariše. Vidim da ima svoje probleme, akcije, tako da ne bih se ja mešala u tu priču sa visoko moralnom Dalilom. Nadam se da me ona neće dirati, i da je svesna svega šta je napravila od svog života, sigurno joj ne trebam da dodatno sebi napravi haos. Mada, videćemo. Svakako znam dosta stvari o oboje, i verujem da su i oni toga svesni, tako da se uzdam u njihov u zdrav razum, ako je išta pameti ostalo. Znaš me, neće mi biti problem da teram mak na konac i da ratujem, što se kaže do istrebljenja, a nakupila sam se ozbiljne municije".

Mina ističe da se jako razočarala u bivšu drugaricu Aleksandru.

"Bile smo dobre u spoljnom svetu, čak sam je zvala da mi bude u spotu, promovisala sam je, a ona se smuva sa mojim bivšim dečkom. A najjači momenat je što ga je posle svega pitala da li on misli da je ona ispala fer prema meni. Šta je s mozgom? Njen bivši dečko, drugi jedan s kojim je bila, oženjen je, sve mi je priznao i ispričao. Kaže, voleo bi da se druže u troje".

Mina se dotakla i Viki.

"Nje me je žao zbog priče koju je ispričala, ali to šta radi i kako se ponaša mi se ne poklapa u celu priču, kao da je dvostruka ličnost. I, to njeno oblačenje. Ima devojaka za koje su žene što rade ispod Plavog mosta vrh stilizovane. To nema nikakve veze sa parama i nemaštinom, već sa tim kako želiš da budeš predstavljen".

