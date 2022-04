VODITELJKA RTS RASKINULA VERIDBU POSLE 5 GODINA: Sad otkriva detalje iz života koji krije kao zmija noge, a evo kome je dala SRCE

Voditeljka „Beogradske hronike“ Slađana Tomašević mami uzdahe muškaraca, ali se na njih ne obazire jer je zauzeta. Slađana je rekla da je srećno zaljubljennekoliko godina nakon raskida veridbe i veze od čak pola decenije, a i ako nama deluje stalno sigurna u sebe, voditeljka ističe da stalno sebi traži mane i da se retko kada gleda na televiziji.

Važite za jednu od najatraktivnijih voditeljki. U čemu je tajna?

– Tajne nema - to sam ja. Ako je to mišljenje većine - hvala!

Kako se nosite sa udvaračima?

– E, sada ste me nasmejali, sve je pitanje vašeg odnosa i stava. Uvek morate da date signal ili “dozvolu”. Muškaci su i dalje džentlmeni i niko ne prelazi granicu dobrog ukusa. Bar je to moje iskustvo. Stvarno, mislim da je sve to do nas žena.

Da li sada postoji neko ko Vam je ukrao srce?

– Postoji, ali nije ga “ukrao”, sama sam ga dala i to “na dlanu”.

Koliko Vam je pandemija korona virusa teško pala i da li ste u ovu godinu ušli sa nekim novim ciljem?

– Naravno, kao i svima. Kao da mi je neko “oduzeo” onaj moj uobičajeni, uglavnom veseli život i dodelio ulogu u filmu čija mi se radnja apsolutno ne dopada, ali kao večiti optimista, verovala sam i verujem - da i sve što je loše mora da prođe. U ovu godinu sam ušla sa ciljem, videćemo da li će uspeti.

Da li posle toliko godina postoji neka vrsta treme tokom vođenja emisije?

– Ne umem da definišem taj osećaj. Ne mogu da kažem da je to trema, ali to je neki neobičan osećaj, koji uglavnom mogu da razumeju oni koji se bave ovim poslom. Kada čujete špicu i upali se ona crvena lampica na kameri, sve dok taj neobjašnjiv osećaj postoji i deluje, radiću ovaj posao.

Da li gledate sebe na televiziji?

– Uglavnom ne. Uvek tražim sebi mane. Razmišljam kako sam trebala ovako ili onako, nije dobro ovo ili ono, čak ne znam ni da li sam realna. Smeta mi i moj glas. Neke razgovore moram zbog sebe da čujem. Da bih bila sigurna kako je to bilo u izlazu.

Gaga Nikolić me je fascinirao Slađani su u studiju gostovale brojne ličnosti sa javne scene, a od svih je izdvojila legendarnog glumca Dragana Nikolića, koji je jednom prilikom zajedno sa njom vodio celu emisiju. – Posle toliko emisija i toliko ljudi koje sam ugostila, možda ne bih bila fer da nekoga javno izdvojim. Naravno da postoje oni koji vam dođu kao “odmor za dušu”, a još kada posao postane i uživanje, onda je to dobitna kombinacija – započela je voditeljka, te je dodala: – Izdvojiču jednu emisiju koju je sa mnom, od početka do kraja vodio Gaga Nikolić. Trajali su dogovori oko toga, ali me je fascinirao kada je rekao: “Ja sam se pripremao, gledajući emisije”. Ta rečenica je “objasnila” sve. Sličnu stvar sam uradila pre nekoliko godina. Tada mi je “kolega voditelj” bio Andrija Kuzmanović. foto: Dragana Udovičić

kurir.rs/Blic

