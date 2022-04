ZAVIRITE U SALU U KOJOJ MILAN MILOŠEVIĆ PROSLAVLJA 45. ROĐENDAN: Kija Kockar nije pozvana na gala slavlje, ali je ipak URADILA OVO

Voditelj rijalitija "Zadruga" Milan Milošević prvog dana aprila napunio je 45. godina, što je bio odličan povod da nekoliko dana kasnije upriliči veliki rođendanski parti u jednom beogradskom hotelu.

Milan je na rođendan stigao u elegantnom, šljokičastom odelu, a nakon što je pozirao fotoreporterima, priznao je okupljenim novinarima da, kada je reč o rođendanskim poklonima, najviše voli novac.

foto: Damir Dervišagić

- Ne znam još šta sam sad dobio od poklona, ali najskuplji poklon koji sam do sada dobio je automobil, tada je bio 9.600 maraka. Koverte samo volim. Nagovorio sam drugaricu da svima piše:"Šta ćeš da kupiš Milanu za rođendan? Ma, odnesi mu kovertu, on voli koverte", ona će imati deset odsto. Ma, sve je biznis u životu. Mene osamdeset posto ljudi ovde ne voli što mi dolazi, je l' to znate? - u svom stilu priznao je Milan, a potom otkrio da Kija Kockar nije pozvana na rođendan, ali da mu je isti čestitala.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sa Kijom ne pričam, ali mi je čestitala danas, moram da priznam. Napisala mi je:"Srećan rođennda, Milane".

Inače, Milan se potrudio da ove večeri bude "sve pod konac" - posebnu pažnju je, kao što je istakao, posvetio dekoraciji svečane sale, ali i muzici. Kako je otkrio, za dobar štimung biće zadužen poznati klupski bend, dok će se na bini smenjivati tokom večeri brojni pevači, inače Milanovi prijatelji i večerašnje zvanice.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)