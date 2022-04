ZORICA MARKOVIĆ NIKAD ŽEŠĆE UDARILA NA ZADRUGARE: Ocrnila ih do kraja, razotkrila sve njihove IGRE: Imaju ĐON umesto obraza...

Bela kuća postala je bogatija za još jednu učesnicu Minu Vrbaški, koja je totalno svojim ulaskom poremetila većinu odnosa. Naime, svađe između Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića su sve učestalije i iz dana u dan sve žešće.

Tom prilikom, stupili smo u kontakt sa Zoricom Marković, koja je poznata po svom britkom jeziku i koja se ni ovoga puta nije libila da prokomentariše aktuelna dešavanja u Zadruzi.

Kada je reč o "novom" ljubavnom trouglu Mine, Mensura i Milice, Zorica ih nije štedela.

- Ja sam nju prozvala Desanka Maksimović. Bolje nek uči školu, nek bude obrazovana. Odnos Milice i Mensura je uvek bio na klimavim nogama. Nek je ona živa i zdrava svojoj majci, ali ona drskost i bezobrazluk. Svako normalan je protiv bilo kakvog nasilja, ali ono je katastrofa. On koji je reagovao onako ranije, on ništa, ćuti. Nije mu svejedno zbog Mine, bilo je dosta ružnih stvari. Kad se setim svih scena, svašta je bilo tu. Nikad nije imao emocije prema ovoj maloj. Ona je devojka gledala rijaliti i doktorirala ga. Drugi dan, paf u krevet. Uvek sam govorila da on ima tu neku tradiciju i patrijarhalan je. Svaku ženu bi krojio po svoje. Nelogično mi je, znam da bi napravio čudo. Sve to trpi, ali pućiće oni. Ne zna da li je bio osuđen u narodu, ali mu je stalo do plasmana. Što se tiče Mine, očekivala sam mnogo više. Lepo je to što je odlučila da se promeni, a njeno prisustvo uzdrmalo je i Cara i Dalilu i sve. Ona je stvarno lepa devojka, lepo izgleda. Ona je prljav igrač, prljavo igra. Bile smo sve tri sezone bile zajedno, spremna je na sve. Krenula je na finjaka...Unela je ona nemir. Niti ima šta od ove veze njihove, pućiće to pred sam kraj rijalitija - rekla je Zorica.

Nikola Grujić Gruja, nedavno je dobio papire od advokata koje je podnela njegova žena Ljilja. Ona je podnela zahtev kojim će njihova zajednička maloletna deca dobiti pravo da krenu u školu, i time neće trpeti nadoknadu štete. Pored saglasnosti dobio je još jedan papir u kom je odobrio njihova zajednička, maloletna, deca krenu u školu kao i to da Ljilja ima potpuno pravo da preuzme sve radnje vezane za upis dece u školu, bez njegovog prisustva i saglasnosti. Zorica nije štedela reči ni kad je ova tema u pitanju.

- Gruja loše glumi. Ja hladnijeg čoveka ne videh u životu. Ja sam mislila da nema nikog hladnijeg od Slobe. Gruja umesto da je pevao, ne zna šta je sa tim mozgovima. On je generalno hladan tip i kad ustane, bez mimike je, leden. Nikad ne znaš šta je u njegovoj glavi, a to za njega nije dobro. Nisam ga doživela kao nekog ko je plitkog mozga da može to sebi da uradi. Sigurno je to radila zarad opstanka Mima. Nekako, kao da je očekivao te papire, opet hladan. Ne znam ga sa javne scene, čula sam za njega kad je ušao ovde. Sj**ali su živote skroz. Ljudi imaju đon umesto obraza - rekla je Zorica.

Zorica se osvrnula na odnos i raskid Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice.

Meni je Bebica hit. Ni da mu se smejem, nit da ga žalim. Jedinstvena pojava uopšte. Ja, da sam ovaj narod, mislim da bi on trebao da pobedi. Kad vidim njegove reakcije i kad priča i šta mu Miljana radi. Nema ništa od tog raskida, nije mi jasna Miljana, šta hoće sa Zolom? Ona je baš intresantna što se toga tiče. Onoliki haosi, svađe, čuda su pravili i opet čačka mečku. Može da opstane i sa i bez Bebice. Ona je stvarno za rijaliti top. Mislim da joj je dosadno, ne voli ni jednog ni drugog. Vidim da je sve mnogo daleko otišlo, ali neće Zola njoj nikada oprostiti. Šta god bude uradio, uradiće iz osvete, jer ga čačka. To je kod Miksi, kad je Zola u pitanju, gledali smo tolike scene, posle kojih su se mirili, tako. Bebica slepo veruje u sve i podržava. Malo sam posumnjala da je neka priča, dok nisu imali se*s. Onda mi ga bude žao kad priča o firmama i da decu nije video - zaključila je Zorica za Pink.rs.

