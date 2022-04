UHAPŠENE DEVOJKE BILE SU U NJEGOVOM KATALOGU! Najpoznatiji srpski MAKRO izneo sve o aferi ELITNA PROSTITUCIJA: Neće im pasti CENA!

Mihailo Maksimović progovorio o uhapšenim devojkama i njihovoj daljoj sudbini.

Skandal ''elitna prostitucija'' kada je u velikoj akciji policije privedeno 29 devojaka na saslušanje pod sumnjom da su se bavile elitnom prostitucijom i uhapšeni Duško Banjac i Nikola Anđelić koji su označeni kao makroi, podigao je prašinu u javnosti.

Brojne devojke koje su se našle na spisku MUP poznate su široj javnosti, a iako one uporno demantuju da su umešane u ovu situaciju, ostale su ''etiketirane'' kao devojke koje prodaju svoje telo za novac.

Ovim podovodom najpoznatiji srpski makro Mihailo Maksimović za Republiku je otkrio na koji način će se sada kotirati devojke i njihova cena, ali i da li je neka od njih bila i u njegovom katalogu, kao i da li su ga zvale u kriznom momentu.

- Zvanično još se ne znaju sva imena uhapšenih. Po informacijama koje nezvanično kruže, znam dosta njih.. - govori Maksimović i dodaje da je istina da su neke od njih bile i u njegovom katalogu:

- Tačno je, sa nekim od uhapšenih devojaka sam sarađivao ranije, a neke sam opisivao i u svojoj knjizi.

foto: Shutterstock, Kurir televizija

Opšte je poznato da devojke koje su poznate imaju višu cenu i da za noć uzimaju po nekoliko hiljada evra, a on je sada otkrio kako će hapšenje i raskrinkavanje uticati na njihovu tarifu.

- Verovali ili ne, neće im pasti cena već ce im porasti potražnja. Sada kada ljudi imaju indicije koje se poznate devojke bave ovim poslom, pokušavaće na sve nacine da dođu do njih i njihove usluge.

Iako je sarađivao sa ženama, Mihailo kaže da je i muška prostitucija zastupljena, ali da se o njoj manje govori i da se uglavnom radi o gej prostituciji, te nam otkriva koliko oni novca uzimaju za svoje usluge.

- Taj deo prostitucije je dosta skriveniji jer je manjeg obima, ali postoji. Više je vezan za gej prostituciju, jer žene retko naručuju muškarce. Znam neke osobe koje se time bave. Njihova cena je uglavnom veća na sređenijim tržištima u Evropi, ali kod nas je uglavnom dosta manja.

foto: Shutterstock

Kako je sam potvrdio da poznaje pojedine devojke koje su se našle na spisku onih koje su povezane sa elitnom prostitucijom, te otkrio da je sa nekima i sarađivao, Mihailo je priznao da je u kriznom momentu dobio nekoliko poziva od uhapšenih devojaka, te otkrio šta ih je posavetovao.

- Dobio sam par poziva od uhapšenih devojaka, sasvim je razumljivo da im je potrebna podrška i pomoć. Inače sam ostao u kontaktu sa mnogima i nastavili smo prijateljstvo. Neke od njih se ne bave više ovim poslom, a desi se da me one koje su nastavile tim putem pitaju za savet - govori Mihailo i otkriva koji savet daje tim devojkama:

- Moj savet devojkama je da gledaju sebe i ne obaziru se na glasine. Da nastave dalje sa svojim životom, kao da se ništa nije desilo. Generalno, devojke savetujem da ne ulaze u ovaj posao jer je pretežak na mnogo načina. Ali ako su već ušle u to, savetujem im da za što kraće vreme izvuku maksimum, izađu iz tog posla i ne vraćaju se više. Neka im to bude samo razvojna faza i odskočna daska - iskren je Maksimović, koji dodaje da ga neretko zovu da se vrati u posao, ali kako on sam kaže, ne planira više da se bavi time.

foto: Printscreen Kurir televizija

- Istina je da sam bio najbolji u svom poslu, biću neskroman, a klijenti i devojke me često pitaju da li sam se vratio. Bavim se pisanjem, lajf koučingom i konsaltingom, tako da ne želim da se vraćam u stari posao.

Mihailo napominje i da su klijenti u stalnom strahu, naročito kada se dogode ovakve akcije, ali i da njegovi klijenti mogu biti mirni, jer njihova imena neće isplivati na videlo. U ovakvim slučajevima često se postavlja i pitanje poverenja, naročito između devojaka i ljudi za koje rade.

- To ne znam, kada se jedan sistem sruši teško ga je zakrpiti ponovo. Meni je pošlo za rukom posle mojih hapšenja, ali sam mnogo energije ulagao u svoj posao i izgradio sam sistem koji drugi nemaju. Poverenje i sistem se grade godinama.

Neretko se priča i o nasilju i poniženjima koje devojke trpe, a Mihailo tvrdi da nije baš sve tako.

- To je klasičan sterotip da se nad tim ženama klijenti iživljavaju, to nije istina. Nije da se i to ne desi ponekad, ali to su sporadične situacije koje devojke ne bi smele da trpe, već bi trebale da odbiju takve klijente i prijave policiji bilo koji oblik nasilja. Iako prostitucija još uvek nije legalizovana , policija je dužna da zaštiti te žene.

foto: Kurir

Za sam kraj, najpoznatiji srpski makro je otkrio da li je još uvek stava da prostituciju treba legalizovati, kao i šta će to doneti društvu.

- Naravno da verujem u legalizaciju, sada je pravo vreme za to. Prostitucija nije više javna tajna od kada sam ja izašao u javnost sa svojom knjigom i izneo prostituciju na svetlost dana. Kroz moje aktivnosti i nove knjige koje pisem ljudima će postati jasan svaki segment prostitucije, od žena koje se bave time, do korisnika i ljudi koji su organizatori tog posla, a to je jako važno za društvo da bi moglo da dođe do legalizacije, da bude krajnje upoznato sa tom temom i da se razbiju predrasude - zaključuje Mihailo Maksimović.

