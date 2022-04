ZBOG TOGA SAM PREPLAKALA: Branka Sovrlić prisetila se početka karijere, evo šta je pevačica uradila pa se posle GORKO POKAJALA

Pevačica Branka Sovrlić osvrnula se na početak svoje karijere i momente koji su teško padali tada.

Voditeljka je pohvalila izgled Branke Sovrlić, a onda se osvrnula na godine kada je pevačica započela karijeru.

- Branka vi ste svojevremeno bili na listama najsek*ipilnijih i najzavodljivijih žena - rekla je voditeljka.

- Njima je bilo se*si i kada sam do pola uslikana. Laza Lazarević me je svojevremeno pitao koliko sam trenirala da ličim na Merilin Monro - ispričala je pevačica u emisiji "Magazin IN".

foto: Printscreen/Magazin In

- U jednom spotu mi se haljina dizala i čak sam na tom spotu preplakala jer sam imala kombinezon i video se donji veš. Ja sam rekla da ne želim da se to vidi, ali ostalo je. Ta pesma je postala hit. Ja sam dobila kompliment skoro da sam izumirujući primer žene jer je na meni sve prirodno - smejala se Branka Sovrlić.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/K.Đ.