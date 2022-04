PRIŠLA JE I REKLA MI DA JE ONA MICA J*BOTE I POZVALA U GEJ BAR: Marko Kon prvi put za javnost ispričao kako je upoznao Milicu

U večerašnjoj epizodi Kontrashow-a gosti Jelene Nikolić bili su Marko Kon, Milivoje Mili Čović i Anja Veterova Annia.

Oni su govorili na razne teme u vezi sa muzikom, izvođačima i estradom. Bilo je reči o izboru za pesmu za Evroviziju i takmičarima, a pokušali su da definišu šta je potrebno da bi neko postao zvezda.

foto: Kurir televizija

- Milicu sam upoznao vrlo jednostavno. Na ulici mi je prišla. Odnosno, ima pred priča tome. Ona je mene dodala na Fejsbuk. To se desilo malo pre Beovizije. Nije na profilu imala čak ni svoje ime, ni sliku. Imala je sliku one mačke iz crtaća Mačke iz visokog društva i zvala se Mica, sine j*bote (korisničko ime, prim.aut) - krenuo je Marko Kon sa pričom u emisiji Kontrashow.

foto: Kurir televizija

Marko Kon je nastavio dalje sa genijalnom pričom, koja je imala filmski rasplet.

- Poslala mi je zahtev za prijateljstvo, razmenili smo možda dve poruke, gde sam ja bio u fazonu daj, šta je ovo. Nešto je bilo ćao-ćao. Bio sam u fazonu otkud ja znam da ti nisi neki stari ćelavi perutavi starac, koji se folira da je devojčica. Ona je rekla - e, pa, nisam. Prošlo je nekoliko meseci i ona je meni prišla na ulici. Bila je preslatka. Tada je imala 22 godine. prišla mi je i rekla mi je - E, ćao ja sam Mica sine j*bote. Ja sam se nasmejao i rekao "o, pa lepo". Upoznala me je sa drugom Peđom, nas dvoje idemo sad u gej klub, hoćeš sa nama. Ja sam rekao da hoću i otišli smo. Tamo me je startovao neki momak. Bilo mi je pomalo nezgodno. Dečko je bio kul i pristojan. Kad je taj lik otišao, ona me je pitala "jel ti se sviđ Peđa"(prijatelj sa kojim je došla, prim.aut.). Rekao sam ne, sviđaš mi se ti. Razmenili smo brojeve. Poslao sam joj poruku, našli smo se prekosutra. Ostalo je istorija, 13 godina i dvoje dece - ispričao je Marko Kon.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:24 Uhapšen osumnjičeni za trostruko ubistvo u Čačku