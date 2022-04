Travelland-ova SENZACIJA: All inclusive hoteli u Grčkoj po akcijskim cenama! Popusti ističu sutra - 15.4.

All inclusive letovanje u Grčkoj = Popusti do 40% Kada porodice sa decom biraju hotel u Grčkoj za odmor tokom leta, za svaku preporuku je sigurno Calamos Beach 3*. Hotel se nalazi na privatnoj plaži (u regionu Attica) i okružen je zelenilom. Osim komfornih soba, hotel pruža kopletnu uslugu visokog kvaliteta. Za dečiju celodnevnu zabavu zadužen je profesionalni tim animatora koji obezbeđuje toplu i prijateljsku atmosferu kroz timske sportske igre, kreativne studije, razvijanje majstorskih časova i igranih programa, večernje zabavne programe… Hotel nudi boravak na 7 ili 10 noćenja, a cene su više nego pristupačne za celu sezonu – od 465 evra po sobi za termine od 4.6, tj od 665 evra za termine od 1.6. (boravak na 10 noćenja). Ukoliko želite da budete na plaži već u maju, rezervišite svoje mesto sa boravkom od 15.5. i to po ceni aranžmana od 430 evra.

foto: Promo

Olympian Bay Grand Resort 4* je jedan od najvećih i najlepših porodičnih hotelskih kompleksa u regiji, površine preko 100 hektara i nalazi se u podnožju Olimpa. Smešten je na prelepoj peščanoj plaži, na svega oko jedan kilometar od centra Leptokarije. Savršen je za porodice sa decom, ima dečje igralište i klub, kao i sve potrebne prateće sportske i rekreativne sadržaje za decu - odvojeni dečji bazen, mali tržni centar, organizovane celodnevne i večernje animacije za decu ali i odrasle. Suncobrani i ležaljke oko bazena i na plaži su uključeni u cenu (za goste hotela). Ukoliko se odlučite za leto provedete ovde, na raspolaganju su vam brojni termini do kraja septembra sa boravkom na 7 i 10 noćenja. Hotel sa zadovoljstvom otvara svoja vrata gostima već od 25. aprila. Najniža cena boravka na 5 noćenja je 330 evra, tako da ako ne znate kuda za Prvi maj, eto sjajnog predloga.

foto: Promo

Poluostrvo Halkidiki je godinama primamljivo srpskim turistima i veoma posećeno. Raspolaže brojnim hotelima, ali nije lako odabrati onaj pravi za kvalitetan odmor. Naša preporuka je Elinotel Sermilia Resort 5*, moderno uređen objekat sa 5 zvezdica koji se nalazi u selu Psakudija. U ponudi hotela su bazen, krovni bar sa panoramskim pogledom na Egejsko more, privatni prostor na plaži i spa centar. Besplatan WiFi je dostupan u celom objektu. Sve sobe u okviru rizorta imaju balkon, a usluga se definiše kao Ultra All inclusive. Letnja sezona počinje od 1.6. a boravak je na 7 i 10 noćenja (najniža cena je 825 evra po sobi).

foto: Promo

Kada su grčka ostrva i smeštaj u pitanju, jedan hotelski kompleks se posebno izdvaja iz ponude agencije “Travelland” – Palmariva Beach Hotel 4*. Udaljen je 3 km od obalskog mesta Eretria na ostrvu Evia, 90 km od Atine i nalazi se na privatnoj plaži. Nudi naravno all inclusive uslugu. Letnju sezonu otvara termin 1.6, a najniža cena po sobi je 665 evra za boravak od 7 noćenja.

Sve zainteresovani se mogu detaljnije informisati i izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst