MILICA PAVLOVIĆ POSETILA BAKU U DOMU ZA STARE! Ona ju je odhranila, a pevačica joj ovako vraća, sve vreme je pratio OVAJ MUŠKARAC

Pevačica Milica Pavlović posetila posetila je baku Radu u gerontološkom centru gde je već neko vreme.

foto: Printscreen/Paparaco lov

Sa njom je bio momak koji ju je pratio u stopu, on je najpre svratio do prodavnice, a potom na ulici kupio sveže voće.

foto: Printscreen/Paparaco lov

Milicu je kamera "Paparaco lova", snimila kako ulazi u starački dom, gde se zadržala oko sat vremena, a onda je nastavila sa svojim aktivnostima. Pavlovićeva neretko ističe da je imala prelepo detinjstvo sa bakom i dekom, i da nije bilo njih, ne bi ništa postigla, pa tako sada Milica brine za baku i vraća joj sve što joj je pružila u detinjstvu.

foto: Printscreen/Paparaco lov

Podsetimo, Milica je izjavila da je baka njena najdraža osoba u životu koju ima.

foto: Pritnscreen

- Ja ne znam što je to čudno i ne znam zašto se ljudi stide svojih starih, svi ćemo biti stari jednog dana. Ja imam veću poveznicu sa starijima, jer sam odrasla sa njima, ali da opet biram, ja bih opet sa njima. Ta vrsta ljubavi, zajedničkog poverenja, to je nešto neverovatno. Što se tiče bake, evo donedavno sam zaista mislila da postoji šansa da radim u Beču, ali ipak ne radim. Pokušali smo taj nastup da odradimo još pre kovida, šest meseci unapred smo zakazali, pa smo prizivali tu dobru energiju, da budu dobri uslovi da se proslavi Nova godina... Kada me je menadžer pitao da li želim drugu opciju, ipak smo imali desetak ponuda, doduše u tom momentu je možda ostalo tri, ja sam mu rekla: „Nemoj mi zameriti, ako nije suđen taj Beč, ja ću ipak uzeti baku tog dana i odvesti je, zdravlje bože, na ručak, na dobro vino, a uveče ću slušati Jelenu Rozgu ili Saleta Matića uz koga znam da ću se lepo provesti”. Eto jedne poruke - Nije sve u parama, već u ljudima oko vas - rekla je pevačica jednom prilikom za 24sedam.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:03 Šok intervju Milice Pavlović: Aca Lukas nije više moj prijatelj