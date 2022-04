SLOBODNA SAM I FLERTUJEM SA MUŠKARCIMA NA INSTAGRAMU! Nataša Bekvalac otvorila dušu, spomenula PROSTITUCIJU i finansije!

Pevačica Nataša Bekvalac progovorila je o emotivnom statusu i tom prilikom priznala da li ima udvarača i kako flertuje na društvenim mrežama.

– Slobodna sam i emotivno ispunjena. Ne osećam se da mi išta fali. Teško da bi neko mogao da me osvoji. Nisam razočarana, samo sam nezainteresovana. Možda sam još uvek u nekoj vrsti traume. Ne bojim se ničega, prosto se nije desio niko ko bi mi privukao takvu vrstu pažnje – započela je Nataša, koja ne krije da su joj se dopadali momci iz publike.

foto: Nemanja Nikolić

– Da, ali ništa ne uradim. Obožavam svoju publiku i nikada ne bih flertovala. Vidim mnogo lepih bića dok pevam – rekla je Nataša i dodala:

– Volim da se dopisujem sa ljudima na Instagramu. Flertovala sam sa jednim muškarcem pre nekoliko meseci, ali sam ga blokirala. Nije me uvredio, ali mi se obratio na način na koji mislim da nije pristojan.

Pevačica kaže da ona nije prava osoba koja bi objasnila kako se rešavaju ljubavni problemi.

– Život je suviše kratak da bi bilo ko, bilo šta trpeo. Visoko sam tolerantna i užasno spremna na kompromise, a posto postoje neke situacije i osobe sa kojima to nije moguće, onda je razlaz najbolje rešenje. Ne bih se ponovo udala – zaključila je Nata i dotakla se glavne teme ovih dana, prostitucije, koju povezuju sa njenom branšom:

foto: Zorana Jevtić

– To je tema od kada je sveta i veka, nije mi ništa skandalozno. Možda sam poremećena, ali malo šta može da me šokira. Mislim da svako treba da radi šta hoće.

Svaki Natašin nastup je emotivan, a ona naročito pamti veliki koncert u Areni i nada se da će uskoro napraviti još jedan.

– Nikada nisam imala tu vrstu ego tripa da napunim Arenu. To je prostor koji zahteva ogromnu scenu, to je projekat i višemesečno odricanje svega. Taj koncert je nešto najbolje što mi se desilo u karijeri i osećaj ne može da se meri ni sa čim u životu. Mislim da ću biti spremna ponovo – rekla je pevačica sa uzbuđenjem, koja će u međuvremenu imati zakazane nastupe do septembra, a Vaskrs će biti jedna od retkih prilika kada će moći da se u potpunosti posveti porodici.

foto: Printscreen/Instagram

– Bićemo pet dana na našem salašu, mnogo smo se raštrkali u poslednje vreme i baš mi fali porodica. Taman smo zajedno koliko treba da budemo i kada smo previše zajedno, nije dobro – iskrena je bila Nataša i dodala:

– Mi smo porodica koja ne robuje, ali nismo skroz tradicionalni. Suštinski imamo ono što je najvažnije, a to je ljubav. Znam mnogo porodica koje poštuju sve, a ne postoji suština. Kod nas je obrnuto.

Žao mi je što Rozga nije otvorenija

Pevačica kaže da je imala priliku da ukrsti glas sa koleginicom Jelenom Rozgom i da se oduševila kad ju je upoznala, jer ju je drugačije zamišljala.

– Ima prelepu energiju. Mnogo mi je žao što nije otvorenija kada su mediji u pitanju. Nekako kontroliše svoje emocije i sve što će reći. Genijalna je, strašno je zabavna, duhovita, a delovala mi je da je poprilično svedena i tiha – istakla je Nataša.

Sa finansijama sam u problemu jer su moje igračke skupe

Nataša se na šaljiv način dotakla i influensera Vladimira Zvekića, poznatijeg kao Veselin, kome fanovi putem interneta uplaćuju novac kako bi kupio stan, što su mnogi osudili. Ona kaže da je stalno u finansijskom problemu.

– Moji fanovi nemaju lovu – rekla je pevačica kroz smeh i dodala na šta ona voli da troši novac:

– Moje igračke su jako skupe, a nisu kola i stanovi, nego muzika. Vrtim se stalno u krug, a najvažnije mi je da stvaram.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Blic

