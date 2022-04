NATAŠA BEKVALAC BEZ DLAKE NA JEZIKU O NAJSTARIJEM ZANATU: Treba legalizovati PROSTITUCIJU, te žene rade ono što žele i vole!

Pevačica Nataša Bekvalac pojavila se na jednom gradskom dešavanju, a za tu priliku je odabrala belu odevnu kombinaciju.

Nataša je tom prilikom za Pink.rs govorila o svim aktulenim temama, između ostalog, i o aferi ''elitna prostitucija'' koja trese estradu, o odnosu i vaspitanju ćerke Hane, kao i o pretnjama koje je dobila voditeljka Jovana Jeremić od MMA borca.

- Moja sećanja na školske dane su grozna. Ono što su pričali da je školsko doba najlepše, ja iz ovog ugla kažem da je meni škola bila veliki stres. Znala sam da meni ta škola neće doprineti mom pevanju, ali sam se prevarila, mnogo toga je uticalo da budem pevačica onakva kakva jesam danas - rekla je Nataša na početku razgovora o svojim školskim danima i progovorila o ćerki Hani.

foto: Aleksandar Yesch Jesic

- Hana je na mamu, a i na tatu. Ja mislim da se ona meni baš poverava, a onda saznam nešto i šokiram se. Pokušavam da budem širokih pogleda, jer je klincima sada sve dostupno, a s druge strane blisko mi je to njeno doba. Ja bukvalno tražim minimum, jer su meni mnogo toga zabranjivali, onda sam ja napravila grešku kad je Hana u pitanju da ne bih bila taj strog roditelj koji postavlja granice. Previše slobode sam joj dala, ali se nadam da je dovoljno pametna da zna top da ceni, a ne da zloupotrebljava, mada često zloupotrebljava - rekla je pevačica i dodala:

- Kao što vidite nemam Tviter i mislim da je to pametno, jer to što bih ja izlupetala i prokomentarisala, to ne mogu na Instagramu - rekla je Nataša, pa progovorila io elitnoj prostituciji na estradi.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja ne znam nijednu ženu, ne znam nijednu svoju koleginicu za koju znam da to rado. Možda ću biti razapeta na krst, pa i te žene rade ono što žele i vole. Ja mislim da to treba legalizovati, pa da svi imaju neku korist od toga, pa i država - rekla je pop zvezda, a onda progovorila o pretnjama koje je dobila Jovana Jeremić, pa priznala da li se ona susretala sa sličnim situacijama.

- Verovatno da je bilo pretnji. Ti ako hoćeš da pročitaš, ti pročitaš. Ja to ne čitam, verovatno ima puno ljudi koji bi mene iznabadali... Kad bih ja vama rekla šta meni sve ljudi šalju, bili biste zabezeknuti... Sve ponude su bile pristojne - rekla je Nataša, a onda oogovorila na pitanje koje sve zanima - ''Da li ponovi planira da stane na ludi kamen?''.

- Planirajte da vam se Bog smeje, tako da ne planiram ništa. Moja sestra me je izvela u bioskop, Biković je stvarno divniji nego ikad, jako je smešan...

foto: Aleksandar Yesch Jesic

Kurir.rs/Pink.rs

