MNOGO ME JE POVREDILA! Tamara Milutinović brutalno iskreno o sukobu sa Teodorom KAKO ĆE DŽEHVEROVIĆKA REAGOVATI POSLE OVIH REČI?!

Prvi put u emisiji Kontrashow pojavile su se tri najbolje drugarice i kume - Andreana Čekić, Tamara Milutinović i Katarina Grujić. One su otkrile puno toga što javnost o njima nikada nije čula, a zahvaljujući otvorenosti o intimnim temama, atmosferu su dovele do usijanja.

Kaća je otkrila kako je upoznala Marka Gobeljića, Andreana je ostala šokirana zbog saznanja tj. priznanja da je u vezi sa Acom Nikolićem Čergarom, a Tamara se dotakla svog odnosa sa Teodorom Džehverović, o čemu se u javnosti polemiše već nekoliko godina.

Tamara Milutinović odgovorila je na pitanje o prestanku prijateljstva sa Teodorom Džehverović.

- Sa novinarima sam poslednji put govorila o njoj. Mene novinari stalno pitaju. Danas sam pričala sa frizerom, pošto imamo zajedničkog frizera, sve naravno u pozitivnom smislu, naravno. Vidi, jeste bio problem pre sedam godina. Naravno, ja sam bila povređena. I sve to što sam čula da je rečeno iz njenih usta u Zadruzi i sve to što je bilo, prosto me je zabolelo. Zabolelo me je zato što smo par meseci pre toga radile i ništa mi nije rekla. Samo me iz tog razloga zabolelo. Posle sam bila ljuta. Tek sam ulazila u posao i nisam ni znala kako treba da se postavim pred novinarima. Možda ne bih rekla nešto sad da se vratim - rekla je Tamara Milutinović u Kontrashow-u kod Jelene Nikolić Kontrakulturne.

Onda je pevačica Milutinović objasnila sve.

- Sve u svemu to je tako davno bilo da sam ja, prosto sve i zaboravila. Odrasteš i shvatiš da je to samo neka mladost. I ona je bila mlada i ja sam bila mlada. Nas dve smo se i pored toga volele. I dalje gajim neku posebnu emociju prema njoj, koju ne znam ni samoj sebi da objasnim. Ali, iskreno je tako. Zašto se nikada nismo čule posle toga ne znam. Činjenica je da bih volela da razgovaram sa njom. Zašto to nikada nisam uradila u tom trenutku nisam, jer nisam imala potrebu. Izrečeno je to što je izrečeno. Putevi su nam se razišli, mi smo dve dijametralne osobe - rekla je Tamara Milutinović u Kontrashow-u kod Jelene Nikolić Kontrakulturne.

