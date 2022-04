SVADBA NAJBOGATIJE SRPKINJE ODRŽANA U STROGOJ TAJNOSTI! Jelena Bin Drai se udala za ŠEIKA, a evo šta se dešavalo u toku VENČANJA!

Jelena Bin Drai je svojim brakom sa šeikom Saidom oduvek intrigirala javnost, a svojevremeno je otkrila dešavanja sa venčanja.

Jelena Bin Drai i arapski biznismen Said Bin Drai u srećnom su braku punih trinaest godina. Iako su mnogi mislili da od njihove ljubavi nema ništa, oni su to demantovali na najbolji mogući način.

foto: Printscreen/Instagram/jelenabindrai

- Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece - otkrila je Jelena svojevreme u intervjuu za Hello!

Zbog velikog interesovanja medija par je sklopio brak u najvećoj tajnosti, krajem decembra 2007. godine. svečani čin obavljan je u kući Saidovog oca uz prisustvo najbližih članova njihovi porodica.

- Potpisala sam kitab, knjigu venčanih i zadržala pravoslavnu veru i svoje prezime - pojasnila je mlada.

Svadbena ceremonija za trista zvanica, koji su pristigli iz svih krajeva sveta, organizovana je početkom aprila. Tom prilikom ispoštovani su brojni običaji, kako arapski, tako i srpski. Mladoženja je pucao u jabuku, koju je pogodio iz trećeg pokušaja, dok je Jelenin brat „prodao“ mladu.

- Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: „Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu, moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara.“ Said je na to opsovao na tečnom srpskom. U međuvremenu, moj suprug je zvao moju majku Vasiljku da mu pomogne, a ona mu je doviknula: „Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!“ Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - našalila se lepa Vojvođanka.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:00 JELENA BIN DRAI U DUBAIJU LUDUJE UZ SRPSKE HITOVE