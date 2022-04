SARA JO PROGOVORILA O SVADBI: Bilo bi zanimljivo Slovence uvesti u naše tradicionalne obrede! A evo sa kim slavi Vaskrs

Sara Jovanović sve više vremena provodi kraj partnera Žige Sotlara, plesača i koreografa iz Slovenije, sa kojim je u vezi već nekoliko meseci.

Pevačica otkriva kako provodi Vaskrs i da li je tradicionalna.

Šta za vas znači Vaskrs?

- Dom, porodica. Jedan od onih dana kada istinski uživaš sa porodicom. Jedan od retkih dana kada moraš da budeš kod kuće. Svi smo mi u haosu, stalno jurimo, žurimo. Hvala Bogu, pa postoje takvi dani kada možemo da uživamo u krugu svojih najbližih. Prosto sam vezana za svoju porodicu, roditelje.

Da li ste tradicionalan tip?

- Čini mi se da svaka osoba doživljava tradiciju na drugačiji način. Kada gledate moje spotove i nastupe ne bi se to nikada reklo. Ali, za većinu stvari zapravo, jesam. Samo što u poslu preovladava neki alter ego.

foto: Stefan Stojanović

Znači li to da će biti i tradicionalne svadbe?

- Bilo bi zanimljivo uvesti Slovence u neke naše tradicionalne obrede.

Kada je trajalo glasanje šta vam je proglasilo kroz glavu?

- Bukvalno sam bila Homer sa onim majmunčićem u glavi. Brzo su čitali imena izvođača, broj glasova. Nisam kapirala do poslednjeg trenutka ko je na kom mestu. Nakon završetka, bila sam jako emotivna zato što sam kraj sebe imala svog partnera i znam koliko je želeo tu pobedu, jer zna koliko sam dugo čekala ovako neki trenutak. Van tog grin ruma, me je čekala porodica, saradnici i ta neizvesnost kako će taj pozdrav izgledati nakon završetka me je dirnuo unapred. Cela naša priča bila u velikom fokusu od samog starta, ali sam imala čudan osećaj. Nekako sve je bilo previše lepo da bi bilo istinito.

Da li ste bili tužni? Da li su vam smetale montaže koje su kružile na Instagramu i Tviteru?

- Naravno da mi je bilo žao. Sada da se vratim na mimove. Oni kao oni mi nisu smetali, ali bila sam iznenađena na kom nivou su neki ljudi uživali, više u činjenici da sam ja izgubila, nego da je Konstrakta pobedila. Malo im je bilo onako slatko, šta se zapravo krije iza moje reakcije. Mislili su da je neverovatno razočaranje ili bol, tuga. Možda sam ja to još ličnije doživela pošto je bio odlazak u Italiju. Rođena sam tamo, živela do šesnaeste godine. Baš bi bio poseban doživljaj da se vratim na evrovizijsku scenu u “svojoj usvojenoj zemlji“.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Blic

