UZELA SI KOSTIME OD MENE, A NISI ME POMENULA! Domaća dizajnerka žestoko isprozivala Saru Jo zbog spota u SADO-MAZO STILU

Dizajnerka Tijana Pavlov javno je iskritikovala pevačicu Saru Jo, kojoj je, kako tvrdi, ustupila kostime za potrebe snimanja spota za pesmu "Divlja".

Novi spot pop pevačice nije prošao nezapaženo, mahom zbog nekoliko atraktivnih sado-mazo kostima koje je promenila, ali i intrigantnih scena u kojima se valja u krvi.

Iako je uspela da privuče pažnju, te je spot za pesmu "Divlja" za samo nekoliko dana pregledan skoro 300 hiljada puta, Sara, prema rečima dizajnerke, nije ispoštovala dogovor.

- Za snimanje spota "Divlja" Sare Jo, koju lično ne poznajem, ustupili smo oko 15 različitih proizvoda, harnesa i ostalih ručno rađenih aksesoara od kože koji čine dominantni stilski element kostima kroz ceo njen video spot - napisala je Tijana i dodala:

- Do dana današnjeg, potpisani su svi osim nas. Uz insistiranje mnogih zajedničkih prijatelja da se naglasi da to bude učinjeno, kojima sam zahvalna na ponuđenoj pomoći, mi smo odlučno zamolili svakog od njih da to ne učine.

- Dakle, ostaje nejasno, koju mentalnu širinu treba da dosegnem da bih pojmila razlog iz kog bismo mi kojima je to čisto posao, ustupili tek onako kostim za komercijalni angažman estradne ličnosti Sare Jo, ako ne iz obostrane koristi... Evo, ne znam - navela je dizajnerka.

- Potpis i/ili tag je pre svega lepo vaspitanje, pa onda profesionalnost u našem poslu - zaključila je Tijana.

