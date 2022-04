ŽAO MI JE LJUDI KOJE JE SRAMOTA ŠTO SU SA SELA: Zorana Pavić otvorila dušu o prošlosti, zbog ovoga i dalje vuče traume!

Duh praznika i porodična atmosfera uvek evociraju brojne uspomene i sećanja.

Pevačica Zorana Pavić podelila je najlepše uspomene koje je vežu za detinjstvo o kojima je govorila sa ponosom i emocijom.

- Moram da priznam da ja najviše volim tradicionalno, od samog farbanja jaja koje mi je najlepše u lukovini jer me podseća na moju baku i detinjstvo. Moja baka Ljubica je bila je jedna ljudina i kad god pričam o njoj rastužim se jer je dugo već nema. Moji roditelji su živeli u Beogradu i tamo radili, a ja sam se kod njih preselila tek kada sam krenula u školu, a to detinjstvo sam provela kod bake i deke na salašu. To detinjstvo je nešto posebno, ja sam im veoma zahvalna na ljubavi koju su mi pružili - počela je priču Zorana.

Iako je publika poznaje kao jednu od najvedrijih i najharizmatičnoj osoba, pevačica je otvorila dušu i prisetila se i teških momenata koje je nosila razdvojenost od roditelja.

- Moj deka je umro u 100. godini, čovek je preturio razne ratove, pritom je sahranio tri sina. Tako da nije sreća doživeti stotu... Mi sada živimo u teškom vremenu gde se izgubila emocija i empatija, ali pogubili smo se, ranije je nekako sve bilo drugačija. Ta neka tekovina koju dobijamo od naših baka i deka nam čuva dušu. Sećam se kada dođu roditelji vikendom kod bake i deke da me posete, pa odlaze nakon dva dana, ja tu tugu ne mogu da opišem. Mnogo mi je teško to padalo, i tako je ostalo. Veoma teško i danas podnosim rastanke i mislim da to vučem iz detinjstva - istakla je pevačica, a zatim poslala važnu poruku.

- Ko se stidi svog porekla je beznadežna ličnost! Uvek treba plasirati svoje korene, ovo sad fensi vreme je čudo. Postoje ljudi koji su sa sela i njih je toga sramota, meni je tih ljudi žao - priznala je.

