PRVA SAM SE SKIDALA GOLA, ALI S*KS NA TELEVIZIJI NIKAD! Nada Topčagić bez dlake na jeziku, prisetila se mladosti, pa otkrila OVO

Nada Topčagić važi za nekog ko nema dlake na jeziku, a sada je odgovarala na razna pitanja i to po ko zna koji put dokazala.

Sa kim bi se menjala na 24 sata?

"Možda sa Vučićem. Da vidim kako bih ja izgurala taj jedan dan da vodim državu, ne mislim da je to lakposao uopšte. Trebalo bi mi posle mesec dana da se oporavim.”Čega se bojiš?“Bolesti. Samo da smo živi i zdravi to mi je najbitnije. Eto šta nas sve zadesilo i virusi i korone, i svakomalo čujem da neko ima rak, to su strašne stvari.

foto: Printskrin / You Tube

Sa kim bi volela da se zaglaviš u liftu?

"Nikako to bi bio treći svetski rat. Ne volim ni da idem ja sama liftom, panika bi me strefila bila bikuknjava dok me ne izbave."

Kako komentarišeš pevačice koje se skidaju zarad marketinga?

"Ne zameram ja to mladim devojkama i treba dok su mlade i zgodne da se skidaju. E, sad, jedno je šta je seksi, a drugo je šta je vulgarno. Ja volim i da vidim lepe umetničke slike, prva sam počela sa tim, ali nikad nisam bila vulgarna. Zna se šta je lepo i umetnički, a čista golotinja i s*ks na televiziji to ne mogu da podržim nikad.

Da li bi ušla u rijaliti?

“Nikako, ja volim da gledam nekad kad imam vremena ali ono što vidim to je propast živa. Zvali su meneza sve rijalitije ali nikad nisam pristala. Nije ni meni mesto tamo. Imam ja svoj posao, obaveze..."

foto: Printskrin / You Tube

Tri stvari bez kojih ne izlaziš iz kuće?

“Ne idem nigde bez torbe a u njoj ima sve što mi treba i ne treba, ko i svako žensko. Pa kad hoću danađem nešto onda mi treba večnost."Destinacija iz snova?"Proputovala sam pola sveta ali najviše volim da odem na Taru. Tamo je moj mir i ja tamo punimbaterije, kakvi Maldivi i Dubaiji, moja Tara je zakon."

Kurir.rs/I.B/Star

Bonus video:

00:27 Nada Topčagić i Jovana Jeremić napravile lom u kafani