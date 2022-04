KRADLJIVCU TUĐIH PROMISKUITETNIH ŽENA UDELILA SAM SIĆU PUBLICITETA: Jovana zapušila usta Ćertiću: Sedam dana smišlja odgovor!

Voditeljka Jovana Jeremić oglasila se za Kurir nakon uvreda koje joj je uputio kaskader Uroš Ćertić.

Ćertić je u žiži medijskog interesovanja usled svih novinskih natpisa o vezi sa popularnom voditeljkom Slagalice Marijom Veljković.

"Jovana Jeremić je jedna dvorska luda koja je radila emisiju Upoznajte parove obučena kao prostitutka iz "Picinog parka". Ona je imala više lapsusa nego Zmaj od Šipova i ona je sad našla da komentariše jednu Mariju Veljković", rekao je Uroš, a Jovana nije prećutala.

"Ne mogu stvarno da nastavljam tu polemiku sa nekim ko 7 dana smišlja odgovor na moju repliku između dva pada na glavu u vidu zanimanja. Imam važne obaveze koje podrazumevaju komunikaciju sa značajnim ličnostima. Gledajte "Novo jutro" ako želite kvalitetan sadržaj, a ne samo “akademski” skočko, karo…ili nešto tako slično. O meni svašta pričaju neznalice i neinformisani poput Ćertića, što je i pokazao u prethodnom izlaganju kad nije znao da sam pobedila na RTS konkursu za TV lice. Pošto sve prelazi na teren rijalitija, što je Ćerticev jedini teren delovanja, neću mu praviti društvo jer shvatam da želi publicitet preko mene", rekla je Jovana, pa dodala:

"Udelila sam mu koju siću publiciteta dobronamerno i širokoruko, čisto da se bar 10 dana oseća bitnim. Mada je to trebalo da uradi Marija, jer mu je drugarica. Ja mu nisam ništa. O Jovani Jeremic su uvek lajali muškarci koji nisu mogli da je imaju i zene koje nikad nisu mogle da budu Jovana Jeremić. I neka laju i dalje. S razlogom su iza leđa. I treba da laju. I to mora neko. A ja već za vikend moram da pomeram rekorde gledanosti. Zato, nastavljam da radim. Moram dalje da se koncentrisem. O Urošu, nevidljivoj zameni kako na filmu, tako i u životu, i voditeljki koja je muža zamenila rijaliti igračem sam sve rekla. Doduše, imam još kojeg keca u rukavu kad je Marija u pitanju, ali to čuvam ako zatreba. Do tad, ljubavni čuvar i kradljivac tuđih nestašnih i promiskuitetnih žena, neka čuva nju jer je poprilično nestašna, a za mene se zna već sve. Kod mene nema afera i prevara. Ja sam zena sa kodeksom. Zato i nerviram probisvete i lažne moraliste, kao i lažne svetice."

