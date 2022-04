BRAK, OSUDE JAVNOSTI, MALA MIA! LUNA I MARKO OTVORILI DUŠU: Svaka šuša sada može da komentariše! A evo kako je tekla SELIDBA

Luna Đogani i Marko Miljković progovorili su o tome kako su se snašli u ulozi roditelja.

Popularni par potom je istakao kako reaguje na negativne komentare.

"Još uvek se nismo snašli, stalno se dešava nešto novo. Nikad ne možeš da budeš spreman 100 posto, ali to je najlepše što može da se desi jednom muškarcu i ženi. Taj osmeh, ta sreća, to svakome želim, svako treba da bude u toj ulozi. Kada pomisliš da je teško, ne možeš da zamisliš da je drugačije", priča Luna u emisiji "Grand magazin", pa Marko dodaje:

"Kad bi ljudi znali koliko je lep osećaj postati otac, mnogo ranije bi se ljudi ostvarili kao roditelji. Sve probleme koji nas čekaju kao roditelje, kao da ih nema. Lep je osećaj biti roditelj, ne može da se opiše."

Luna je istakla da više uopšte ne obraća pažnju na komentare.

"Mene lično uopšte ne dotiču osude. Ne mogu da dođu do mene, postoji zid. Ne želim da se zamaram, ne želim da mi bilo šta pokvari dan nekog tamo ko nema pametnija posla. Zabranjen im je pristup, na svakoj društvenoj mreži. Čitam komentare na našem kanalu koji su svi lepi. Sada svaka šuša može da komentariše. Krivo mi je, volela bih da se to promeni više zbog dece i ljudi koji to ne mogu da podnesu", kaže Đoganijeva.

Miljkovići su progovorili i o selidbi.

"Uselili smo se pre četiri meseca, dobro smo se organizovali, nosila nas je euforija. Snimali smo svakog dana i nije nam teško palo. Bilo je trzavica, ali ništa spektakularno. Mnogo ranije smo krenuli organizaciju, kao da sam znao kako će da bude. Majstori su malo kasnili, ali su sve savršeno odradili. Svaku stavku odradili smo za tri meseca. Dva meseca nismo imali ogledalo u kupatilu. Meni je zamisao bila da do Nove godine bude sve spremno", kaže Marko.

"Razmišljali smo i kako ćemo da menjamo, Marko voli da sve zna unapred, ja da sam se sama selila nikad se ne bih preselila. On je precizan i brzo smo se preselili zbog toga. Ja volim da sređujem unutra, najviše sam uživala u sređivanju bebine sobe", kaže Luna.

