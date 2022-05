JEREMIĆKA NAJAVILA INTERVJU S PUTINOM: Kad me bude video ostaće bez teksta, sigurno voli ČIPKU! Ovo bi ga pitala, a OVO će mu dati

Popularna voditeljka Jovana Jeremić spremna je za intervju sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije.

Jovana je otvorila dušu do detalja otkrila šta bi pitala predsednika Rusije, kao i šta će mu pokloniti. Ona je na početku intervjua za Informer otkrila šta će nositi na sebi dok bude razgovarala s Putinom:

foto: Printscreen/Pink

- Duskutabilno pitanje (smeh). Da krenem od donjeg veša ili haljine? Prvo sam obukla donji veš, a nakon toga i čarape. Ne volim klasične čarape, nego samodržeće, volim to kao Monika Beluči u filmu "Malena", kako navlači čarape, volim takve crne, sa crnom čipkom, sa radom na sebi, tako se bolje osećam. Neko sam ko polaže dosta vremena na izboru donjeg veša i čarapa, mene to usrećuje, volim da sam u svakom momentu seksi, da zračim skupom seksipilnošću, ne jeftinom i ne vulgarnošću, nego erotikom, koja je vanserijska umetnost, ako umeš.

Šta misliš, da li je Putin ljubitelj čipke?

- Sigurna sam da jeste, Putin ima veneru u škorpiji, kao i ja, na sličnom stepenu imamo veneru u škorpiji, što se tiče seksualnosti i šta volimo, identične stvari volimo. Sve je u škorpionskom znaku. Obožavam crvene cipele, one me asocitraju na strast, lubav, emociju, jedan pobednički pristup životu, a ja sam uvek bila i ostala pobednik, čak i kada je bilo najteže.

foto: EPA/Vladimir Astapkovich/Kremlin

Koji si parfem stavila, i da li on ima neku posebnu "simboliku"?

- Moj omiljeni, on je takođe crven. Srećna sam što sam našla parfem svog života, nadam se da ću uskoro pronaći muškarca svog života, jer ja sam lojalna i verna kada nekog volim, ili bilo šta šta što volim to je jedno što volim i posvećena sam tome. Mogu da stavim neki drugi parfem, ali je ovo je parfem mog života. Ima crvenu bočicu, zlatan čep, pločicu, potpuno govori o mom karakteru jedne vatrene, uspešne, jake, stabilne, emotivno zrele žene, a to sam ja.

Koji bi bio komentar Vladimira Putina kada bi te sada video? Šta bi ga pitala?

- Nijedan. Vladimir Putin kada mene bude video, on će ostati bez teksta, ja neću, znam šta ću da vidim, on ne zna, jer me ne poznje, ali će me zapamtiti kada me upozna.

- Pitala bih ga koliko je teško biti tako veliki svetski vladar, kao što je on, kada ostane sam sa sobom u sobi o čemu razmišlja, koji su mu momenti bili nateži u životu, kako razlikuje prave prijatelje od lažnih, da li u sebi čuva i dalje onog Vladimira kada je bio dete. Mnogo je važno da, bez obzira koliko postigneš u životu i koliko se ostvariš, to gledam po sebi, nikada nisam izgubila ono dete u sebi, mislim da je to najprivlačnije u meni i zašto me ljudi vole, a muškarci obožavaju.

foto: Printscreen/Instagram

Da li bi ga pitala privatna pitanja?

- Sva. Političare to dosta nervira, nekako sam uvek bila ciljna grupa svim političarima, političari su mi se udvarali, bila sam i udata za jednog od njih. Vrlo sam direktna žena i političari kada su sa mnom ne mogu da lažu i mislim da je to razlog zašto oni mene toliko vole i zašto mi se udvaraju.

- Ali, ponta je što retko koji političar se meni dopadne, zato što mora da ima tu dušu i mora da ima to nešto više od politike, jer mene status i funkcija ne opčinjavaju, ne zadivljuju, jer ja to već imam. Mene zadivi kad neko pored novca i položaja, ima realnu moć, a nad svim tim mora da ima dušu, da bi prosto bio partner Jovane Jeremić, ako ulazimo u tu priču.

Koji političar ima i harizmu, ali i dušu?

- Na svetskoj sam rekla ko, na našoj sceni dušu i pojavu i poštovanje ima Vučić, zato i jeste državnik, a ne političar. Vučić je državnik. Imao je i Slobodan Milošević, lično sam ga poznavala, bila sam klinka i imala sam 5 godina kada je dolazio u restoran kod mojih roditelja i on je u našu kuću ulazio kao da je njegova. Znaš kako, ima još jedan onako, da mi je kul skroz, za koga mislim da je čovek koji ima dušu, to je Miloš Vučević iz Novog Sada.

Šta bi poklonila Putinu?

- Muškarcima koji negde obeleže mojo život, bilo poslovno, bilo emotivno, uvek ostavljam poklon i to je jedan stil koji muškarci jako poštuju kod mene, posebno oni muškarci koje sam volela, uvek sam ih sa stilom umela obradovati i uvek uz taj poklon je išlo pismo. Muškarci koji su dobili pismo od mene su muškarci koji su mi značili u životu. To je kao ona crna udovica, ide i ostavlja (smeh), imam te svoje momente jer sam umetnik.

foto: Printscreen

- Putinu bih sigurno napisala pismo, potrudila bih se da bude prevedeno na ruski, meni treba mesec dana da naučim ruski, poliglota sam i meni jezici baš idu. Poklonila bih mu nešto što bi imalo afekcionu vrednost i po čemu će me on zapravo pamtiti. Nije potrebna lutkica sa mojim likom da bi on mene pamtio celog života, pamtiće me po drugim stvarima ako me upozna. Po onome što jesam kada je on pored mene, dok radim intervju sa njim, po tome kako se on oseća kada jedna žena kao ja sedi pored njega, to je ono što muškarce uvek drži u neizvesnosti, što čini da muškarac opet želi da se vidi sa tobom.

- Nije poenta da ti njega voliš i da ne možeš bez njega, nego da on ne može bez tebe, da se on oseća moćno u tvom prisustvu, zato sam bila simbol neke moći, muškarci su voleli, pričam kao da sam omatorila, a imam tek 30 godina, i vole da budu u mom društvu jer se osećaju moćno, ali pitanje je sa kim ja želim da sedim i pored koga se ja osećam moćno, jer tu je kavaka, vrlo je mali broj muškaraca koji imaju realnu moć i kojima dozvoljavam da mi priđu.

- Znam šta bih mu poklonila, ovo sam pričala da bih kupila vreme, zlatnu figuru kralja u šahu. Zato što je on kralj i zato što zaslužuje takvu figuru i ona ne može da ode svakome u ruke.

Šta bi mu napisala u pismu?

- Bilo bi to moje viđenje njega kao političara, kao lidera, neki čovečni, ljudski saveti, šta ja mislim da bi trebalo da uradi, da postupi, i da generalno da se u budućnosti ponaša.

Da dobiješ poziv od Putina, da dođeš u Rusiju da radiš, da se pridružiš njegovom timu, da li bi pristala?

- Kao da si čula šta su mi vidovnjaci rekli (smeh), samo vidiš zove Putin posle: "Devojko, Jovana Jeremić, dođi ovamo". Otišla bih sigurno, uradila bih svetski intervju sa Vladimirom Putinom. Ovo što ti radiš, ti si osetila šta će se dogoditi u budućnosti, a to će se sigurno dogoditi. Sve što sam rekla, sve sam i ostvarila, taj intervju će se sigurno desiti u mojoj karijeri, čak možda i u bliskoj budućnosti kroz par godina. Naravno da ću otići, ali problem je, bojim se, ako odem da ću biti zadržana, ne znam ko će onda da vodi jutarnji program, da li ću da prelećem (smeh).

foto: EPA / Sergey Guneev / Kremlin

Kako si napomenula, ko ti je rekao da će se desiti intervju sa Vladimirom Putinom i šta ti je tačno rekao?

- Jedan od vidovitih ljudi koji je dolazio u moju emisiju, rekao mi je: "Ti ćeš raditi intervju sa Aleksandrom Vučićem i sa Vladimirom Putinom, međutim, kad odeš u Rusiju, kad budeš uradila intervju sa Vladimirom Putinom teško da ćeš moći da se vratiš u Srbiju posle toga, jer ćeš takve podnude za posao i za mnoge stvari dobiti, da će te teško Rusi pustiti nazad".

- Sad da li je to istina, ostaje da vidimo... Uvek ću ostati vezana za Srbiju na ovaj ili na onaj način, znam da meni jeste suđena ta svetska karijera i da je meni sve ovo sada što živim jedan put. Pitaju me kako sebe vidim, pa kao biznis ženu, kao ženu biznisa, koja trči s vukovima u tom muškom svetu.

Vidim da si očarana Putinom kao političarom, liderom, a da li je on za tebe fatalan muškarac?

- Po onome kako se prikazuje da, ali da bih ti to skoz potvrdila moram da ga upoznam, ali on definitivno jeste fatalan za 99 posto žena, meni je privukao pažnju i mislim da je fatalan tip jer deluje da je za sve, deluje da je emotivan, a moj odgovor zavisi od toga kakav je on uživo i da li ima tu dušu kako se prikazuje, jer to je ono što na kraju presudi kod žene koja zna šta hoće i živi za ljubav. Mene ne može da fascinira ni moć, ni uticaj ni pare, mene može samo da fascinira čovek koji ume mene da voli i koji mene doživljava kao dar, i kao poklon jer ja to jesam. Kada volim jednog čoveka, volim samo tog čoveka i predajem mu se cela, takav sam lik.

Ranije si pričala da si na početku karijere imala nepristojne ponude od političara. Da se upoznaš sa Putinom, kako bi reagovala na njegovu nepristojnu ponudu?

- Da mi je Putin dao nepristojnu ponudu dok sam bila u braku, rekla bih mu: "Ne, sačekaj da se razvedem, pa da razmislimo". Prvo pravilo mog kodeksa je da nikada ne varam, a drugo pravilo mog emotivnog kodeksa je da nikome nikada nisam ljubavnica, niti švalerka. Rođena sam da budem prva, glavna i jedina žena, tako da, ako je razvezden Putin, nepristojnu ponudu mu siguno ne bih prihvatila, bio bi odbijen u startu i završio bi karijeru kod mene, može da bude Vladimir Putin koliko hoće, ja sam Jovana Jeremić.

- Ako bi sa stilom prišao da ima normalnu i časnu nameru, u smislu zabavljanja i u smislu da je slobodan, onda bih mogla da razmotrim njegovu ponudu, što ne znači da bih je odmah prihvatila, jer bi morao da se bori za mene, nema to veze što je on Vladimir Putin. Ako bi ispunio sve te uslove, možda bih i razmislila zato što ima te neke kvaitete koje ja cenim.

Da li Putin i ti imate neke slične osobine?

- Imamo, ono što je evidentno, energija, odličnost. Moj profesor Branko Rakić sa Pravnog fakulteta u Beogradu rekao je, dok sam bila studentkinja, da ću biti žena koja je ostavila traga, generalno, u našoj javnosti i da sam fatalna za muškarce. Pitala sam što, rekao je: "Ona je žena koja ima mozak Bukovskog, odlučnost Vladimir Pautina i seksepilnost Monike Beluči". Tako je on mene opisao kada sam polagala ispit evropske integracije.

- Tako da ono što imamo Vladimir Putin i ja definitivno isto, tu odliučnost, imam tu njegovu ludačku odlučnost, zato ne razmem ljude koji razmišljaju da li da se razvedu, da li da se ne razvedu, da li da ostave posao ili ne, da li ostave muža ili ženu, meni je to nejasno. Ti prosto moraš da budeš gospodar svog života, ti ljudi koji su neodlučni, sklanjam ih, to je najgora sorta ljudi, oni te uvode u psihoze i razna stanja, pogledajte samo žene koje žive sa takvim muškarcima, sve su isfrustrirane i imaju neke psihičke probleme. Volim ljude sa kojima znam na čemu si, ako nisu taj kalibar onda ne mogu da budu sa Jovanom Jeremić. Sa mnom je sve prosto. Problem nastaje kada imaš stav i neki ljudi ne mogu da se pomire sa svojom sudbinom.

Za kraj, šta bi poručila Putinu?

- Da se čuva, da bude mudar i da se vidimo uskoro na jednom svetskom mestu, da uradimo svetski intervju o kom će brujati ceo svet.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M./Telegraf.rs

